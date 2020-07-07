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Вице-президент Эквадора подал в отставку

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Фото: Global Look Press via ZUMA Press/Gabriela Mena
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Вице-президент Эквадора Отто Соннехольснер подал в отставку. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети Twitter 7 июля.

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Он заявил, что решение об отставке было для него непростым, однако подчеркнул, что Эквадор отныне нуждается в новых решениях проблем. «Сегодня, когда установилась более стабильная ситуация, я наконец-то могу принять это решение», — сказал он в видеообращении.

Издание Sputnik также сообщает, что Соннехольснера рассматривают как потенциального кандидата в президенты на предстоящих выборах в феврале 2021 года.

Соннехольснер занял пост вице-президента в декабре 2018 года после того, как президент Эквадора Ленин Морено освободил от должности вице-президента страны Марию Алехандру Викунью. Срок полномочий Соннехольснера истекал в 2021 году, на который запланированы очередные выборы президента Эквадора.

Соннехольснер стал третьим вице-президентом с момента вступления Ленина Морено в должность главы государства в мае 2017 года. Хорхе Глас, баллотировавшийся вместе с Морено, был смещен со своего поста и арестован по обвинению в организации преступного сообщества, созданного для незаконного обогащения.

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