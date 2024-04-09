Задержанный властями Эквадора бывший вице-президент находится в коме

Бывший эквадорский вице-президент Хорхе Глас, задержанный на прошлой неделе в результате штурма посольства Мексики в Кито, находится в коме. Об этом 8 апреля сообщает телеканал Teleamazonas.

«Хорхе Глас был доставлен в военный госпиталь в Гуаякиле днем в понедельник. Бывший вице-президент находится в состоянии искусственной комы, его экстренно госпитализировали», — говорится в сообщении.

Как отмечает телеканал со ссылкой на представителя полиции, Глас мог принять в тюрьме большое количество антидепрессантов и седативных препаратов, в результате чего может быть диагностировано отравление медикаментами.

Полиция Эквадора проникла в посольство Мексики в Кито, применив силу, в ночь на 6 апреля. Правоохранители задержали там бывшего вице-президента Эквадора Хорхе Гласа, осужденного за коррупцию. Позже администрация президента Даниэля Нобоа подтвердила информацию о задержании Гласа и назвала штурм дипмиссии защитой суверенитета. Портал Primicias тогда же сообщил, что Гласа доставят в тюрьму строгого режима La Roca в Гуаякиле на юго-западе страны.

На следующий день глава эквадорского МИДа Габриэла Соммерфельд заявила, что власти Эквадора приняли решение штурмовать посольство Мексики в Кито из-за серьезного риска побега бывшего вице-президента Эквадора.

До этого, 3 марта, Мексика отказалась выдать Эквадору Гласа. Глава МИД Мексики Алисия Барсена тогда подчеркнула, что ее страна всегда гостеприимно принимала соискателей убежища, особенно в тех случаях, когда на родине они подвергаются политическому преследованию.