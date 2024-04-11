Экс-вице-президент Эквадора попытался покончить с собой и объявил голодовку
Экс-вице-президент Эквадора Хорхе Глас, который ранее был задержан после штурма посольства Мексики, пытался совершить суицид, а в настоящее время объявил голодовку. Об этом 10 апреля заявил бывший эквадорский президент Рафаэль Корреа.
«Наконец, дети и адвокаты Хорхе Гласа смогли связаться с ним через Zoom. Мы установили, что экстренная медицинская ситуация была попыткой самоубийства. Он ничего не ел и объявил голодовку», — написал он в соцсети X (бывш. Twitter).
Кроме того, как отметил Корреа, ответственным за «физическую и эмоциональную неприкосновенность» Гласа нужно считать нынешнего президента Эквадора Даниэля Нобоа.
В ночь на 6 апреля полиция Эквадора проникла в посольство Мексики в Кито, применив силу. Правоохранители задержали там Гласа, осужденного за коррупцию. Позже администрация Нобоа подтвердила информацию о задержании Гласа и назвала штурм дипмиссии защитой суверенитета. Портал Primicias тогда же сообщил, что Гласа доставят в тюрьму строгого режима La Roca в городе Гуаякиле на юго-западе страны.
На следующий день глава эквадорского МИД Габриэла Соммерфельд заявила, что власти Эквадора приняли решение штурмовать посольство Мексики в Кито из-за серьезного риска побега бывшего вице-президента Эквадора.
8 апреля телеканал Teleamazonas сообщил, что Глас находился в коме.
До этого, 3 марта, Мексика отказалась выдать Эквадору Гласа. Глава МИД Мексики Алисия Барсена тогда подчеркнула, что ее страна всегда гостеприимно принимала соискателей убежища, особенно в тех случаях, когда на родине они подвергаются политическому преследованию.