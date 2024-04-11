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Моор заявил об усложнении ситуации с паводком в Тюменской области к 20 апреля
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Моор заявил об усложнении ситуации с паводком в Тюменской области к 20 апреля

Моор: в Тюменской области пик паводка ожидается 23-25 апреля
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Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов
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Ситуация с паводком усложнится в Тюменской области к 20 апреля, пик прогнозируется на 23–25 апреля. Об этом в четверг, 11 апреля, заявил губернатор региона Александр Моор.

«Мы понимаем, что в зону вероятного подтопления попадает 51 населенный пункт, 1847 жилых домов и 7291 человек, у которых порядка 2 тыс. сельскохозяйственных и домашних животных», — сказал Моор на совещании с президентом России Владимиром Путиным по вопросам ликвидации последствий паводков в отдельных субъектах РФ в режиме видеоконференции.

По словам губернатора, ситуация на реках Тобол и Ишим идет спокойно, однако с учетом динамики река Ишим может выйти из русла уже 13 апреля. Он добавил, что не исключается прорыв дамб, которые защищают крупные населенные пункты, их укрепляют.

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На территории России в последнюю неделю зафиксированы паводки в регионах. 8 апреля губернатор Тюменской области Моор сообщил, что в регионе из-за неблагоприятного прогноза по паводку вводится режим ЧС. Он отметил, что обстановка на реках в регионе контролируемая, при этом прогнозируется высокий уровень воды в реках Ишим и Тобол. Жителей региона призвали готовиться к эвакуации.

3 апреля президент РФ дал поручения по помощи пострадавшим.

Спасатели круглосуточно работают в зонах подтопления. По данным МЧС, наиболее сложная ситуация зафиксирована в Оренбургской области. По информации властей региона, из подтопленных домовладений и с приусадебных участков эвакуированы 7,8 тыс. человек, в том числе 2117 детей. Наиболее сложная паводковая ситуация сохраняется в Орске, Оренбурге, Оренбургском и Илекском районах, а также в Бузулуке и Бузулукском районе. За сутки от воды освободилось 1900 жилых домов и 2399 приусадебных участков.

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