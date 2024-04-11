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Уровень воды в реке Урал в районе Оренбурга продолжит расти в ближайшие сутки

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Антон Таланов
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Уровень воды в реке Урал в районе Оренбурга продолжит расти в ближайшие сутки. Об этом 11 апреля заявил глава региона Денис Паслер во время совещания с президентом России Владимиром Путиным.

«На предстоящие сутки прогнозируется дальнейшее повышение уровня воды в реке Урал в районе Оренбурга и вниз по течению, что может повлечь подтопление 3580 жилых домов и 3950 приусадебных участков», — сказал губернатор.

Ситуация может коснуться более 19 тыс. человек, среди которых почти 5 тыс. детей, уточнил Паслер. В настоящее время река Урал достигла своего рекордного максимума за историю наблюдений, уровень воды составляет 10 м 87 см. Предварительно, ущерб от паводка в регионе составит 40 млрд рублей, однако цифры не окончательные, поскольку точную оценку провести пока невозможно, сообщил глава региона.

Так, в регионе с целью снижения риска подтопления превентивно возводят дамбы и водоотводные сооружения. На данный момент построено более 7,5 км укреплений, их высота составляет 11,5 м, рассказал Паслер. Кроме этого, накануне МЧС России доставило в регион 3 км водоналивных дамб.

Также в ходе совещания Владимир Путин указал на то, что ситуация с паводками в стране меняется ежечасно.

Во встрече также приняли участие глава МЧС Александр Куренков, глава Минстроя Ирек Файзуллин и губернаторы регионов. В рамках совещания обсуждаются вопросы устранения последствий стихии в Оренбургской, Курганской и Тюменской областях.

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Ранее в четверг глава МЧС РФ прибыл в Оренбург. По данным местных властей Оренбургской области, от воды освободилось 1900 жилых домов и более 2300 приусадебных участков.

Также 11 апреля власти Оренбургской области сообщили, что из подтопленных домовладений и с приусадебных участков эвакуировано 7,8 тыс. человек, в том числе 2117 детей. Наиболее сложная паводковая ситуация сохраняется в Орске, Оренбурге, Оренбургском и Илекском районах, а также в Бузулуке и Бузулукском районе.

В свою очередь, Файзуллин во время рабочей поездки в Оренбург заявил, что все многоквартирные дома города, которым угрожало подтопление, удалось отстоять.

До этого, 9 апреля, Паслер предупредил жителей Оренбурга о необходимости срочно эвакуироваться из-за резкого повышения уровня реки Урал.

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