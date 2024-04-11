В МИД РФ выступили за сохранение космоса в качестве мирной среды

Россия выступает за равноправное сотрудничество в космосе и его сохранение в качестве исключительно мирной среды. Об этом говорится в заявлении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном на сайте министерства 11 апреля.

«Подтверждаем настрой на сохранение космоса в качестве исключительно мирной среды. Выступаем за поступательное развитие космической науки и технологий, а также равноправное и взаимовыгодное сотрудничество в исследовании и использовании околоземного пространства в мирных целях со всеми, кто в этом заинтересован», — сказано в сообщении.

Захарова отметила, что благодаря запуску ракеты-носителя «Ангара-А5», который состоялся ранее в этот день, Россия подтвердила статус ведущей космической державы. Она подчеркнула, что страна в полной мере обеспечивает суверенитет в области пусков соответствующих аппаратов со своей территории.

Ранее в этот день ракета-носитель «Ангара-А5» стартовала с космодрома Восточный. Глава «Роскосмоса» Юрий Борисов заявил, что запуска ожидала вся страна, это стало очень важным событием для России.

Изначально старт планировался 9 апреля, но его отменили и перенесли на сутки по причине сбоя системы наддува бака окислителя центрального блока. Однако и на следующий день запуск вновь был остановлен. Причиной стал сбой системы контроля запуска двигателя.

«Ангара» — семейство экологически чистых ракет-носителей различных классов. В него входят легкие носители «Ангара-1.2», тяжелые «Ангара-А5» и модернизированная «Ангара-А5М», повышенной грузоподъемности «Ангара-А5В».