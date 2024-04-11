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В селе Илек Оренбургской области укрепили дамбу

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Волна паводка по долине реки Урал дошла до Оренбурга и дальше будет двигаться до села Илек. Об этом 11 апреля сообщили в правительстве региона со ссылкой на губернатора Дениса Паслера.

«Глава региона отметил, что волна паводка по долине Урала дошла до Оренбурга и будет далее двигаться на Илек. Все населенные пункты, расположенные по Уралу после областного центра, уже испытывают на себе влияние стихии», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram.

Для защиты поселка была организована отсыпка дамбы в Илеке. Она устроена так, чтобы с минимальным ущербом для территории пропустить Урал дальше на юг.

«На уровень Урала за Оренбургом серьёзно влияет полноводная и более быстрая Сакмара, которая в последние дни тоже растет, но не так интенсивно. Губернатор отметил, что сам поедет в Илекский район для координации действий всех служб и личного контроля за ситуацией», — добавили в пресс-службе.

Также в правительстве сообщили, что глава Минстроя России Ирек Файзуллин и Паслер осмотрели зоны подтопления в Оренбурге. Министр подчеркнул, что федеральный центр и власти региона предпримут все необходимые меры для восстановления комфортной среды города.

Ранее в этот день в Оренбург прибыл глава МЧС России Александр Куренков, в ходе визита он проверил ход работ по дополнительному укреплению дамбы в городе.

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По информации властей Оренбургской области, из подтопленных домовладений и с приусадебных участков эвакуированы 7,8 тыс. человек, в том числе 2117 детей. Наиболее сложная паводковая ситуация сохраняется в Орске, Оренбурге, Оренбургском и Илекском районах, а также в Бузулуке и Бузулукском районе. За сутки от воды освободились 1900 жилых домов и 2399 приусадебных участков.

Ранее, 9 апреля, Паслер предупредил жителей Оренбурга о необходимости срочно эвакуироваться из-за резкого повышения уровня реки Урал. В тот же день мэр Орска Василий Козупица сообщил, что пик паводка в городе прошел, вода начинает убывать. При этом он подчеркнул, что ситуация пока остается сложной.

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