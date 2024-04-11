Цена квадратного метра квартир бизнес-класса в Москве за год выросла на 9%

Средневзвешенная цена 1 кв. м квартир и апартаментов бизнес-класса Москвы составляет 449 679 рублей. За год она выросла на 9,2%, следует из данных риелторской и консалтинговой компании «Метриум», с которыми ознакомились «Известия» 11 апреля. Эксперты подвели итоги I квартала 2024 года на первичном рынке этого сегмента жилья в столице.

По информации аналитиков, в конце I квартала на рынке новостроек бизнес-класса в пределах Старой Москвы в реализации находилось 128 проектов, где предлагалось 20,3 тыс. лотов, из которых 16,2 тыс. — квартиры и 4,1 тыс. — апартаменты. Объем предложения вырос на 2,3% за квартал и на 2,9% за год. Лидирует по выставленным на продажу объектам ЮАО (4,5 тыс. лотов).

Также, как следует из данных экспертов, за первые три месяца этого года доля ипотечных сделок в бизнес-классе сократилась на 15 п.п. и составила 58%.

В I квартале на рынке новостроек бизнес-класса было заключено 5,2 тыс. сделок по договорам долевого участия (ДДУ), что на 41% ниже уровня продаж предыдущего квартала, однако превышает объем сделок, заключенных в I квартале 2023-го на 55%, отметили в компании.

В январе и феврале уровень спроса был наиболее низким — 1459 и 1622 сделки соответственно. Но в марте число зарегистрированных сделок составило 2089 ДДУ.

«Основной тенденцией I квартала в бизнес-классе является снижение объема продаж в первые два месяца 2024 года и наметившееся в марте восстановление спроса. Одной из главных причин этой тенденции стала сезонность продаж: в январе и феврале на рынке недвижимости всегда наблюдается снижение уровня покупательской активности, при этом январь традиционно является месяцем с самым низким уровнем продаж за год в связи с новогодними праздниками», — сказал управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов.

По его словам, в этом году дополнительное влияние на снижение продаж в первые месяцы оказало то, что в ожидании повышения ключевой ставки и ухудшения ипотечных условий многие покупатели поспешили совершить сделку до изменения регулятором основного макроэкономического показателя и ужесточения условий по ипотеке.

«Еще одним фактором такой динамики сделок может выступать раскрытие банковских депозитов к марту. В июле-августе 2023 года с первым повышением ключевой ставки до 8,5% выросла доля краткосрочных депозитов по вкладам», — добавил он.

Кроме того, эксперт обратил внимание на то, что наблюдается рост доли квартир и апартаментов с чистовой отделкой при уменьшении доли недвижимости бизнес-класса без отделки.

«Многие покупатели в условиях нестабильной экономики предпочитают выбирать именно готовое жилье, закладывая стоимость ремонта в ипотечные платежи», — заключил Сырцов.

Ранее, 19 марта, сообщалось, что в столице жилье на начальном этапе строительства стоит в среднем на 15,9% дешевле готовых вариантов. Однако, как следует из данных компании «Метриум», в премиальном и элитном сегментах, а также в Новой Москве недвижимость на котловане, наоборот, дороже сданной.