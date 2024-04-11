Минздрав предложил добавить одеяло в автомобильную аптечку

Минздрав России подготовил проект приказа, который регламентирует комплектацию автомобильной аптечки для оказания первой помощи в ДТП. Аптечку предлагается дополнить спасательным изотермическим одеялом и хирургическими ножницами, сообщил «Коммерсант» 10 апреля.

Так, в комплект аптечки могут включить спасательное изотермическое одеяло (размером не менее 160×210 см), хирургические ножницы, загубник/покрытие для сердечно-легочной реанимации, а также эластичные бинты.

В Минздраве считают, что такой состав аптечки позволит «наиболее адекватно отвечать задаче оказания первой помощи» и повысит ее эффективность. В министерстве отметили, что раннее оказание первой помощи до прибытия «скорой» часто позволяет сохранить жизнь пострадавшему и уменьшить сроки лечения.

Последний раз состав аптечки обновлялся в ноябре 2020 года. Из комплектации убрали бинты малых размеров и бактерицидные лейкопластыри. При этом в нее добавили две нестерильные маски и вторую пару перчаток.

Легковые автомобили, автобусы, грузовики и мотоциклы требовалось комплектовать аптечкой до 1 марта 2023 года (штраф составлял 500 рублей), по инициативе МВД норму убрали как «избыточную».

Ранее, 9 апреля, сообщалось, что московская Госавтоинспекция и Центр организации дорожного движения (ЦОДД) начали фиксировать новый состав правонарушения — стоянку на «направляющих островках». Штраф за стоянку на них составляет 2,5 тыс. рублей (по ч. 5 ст. 12.19 КоАП).