Дорожные камеры начали фиксировать стоянку на «островках»

Московская Госавтоинспекция и Центр организации дорожного движения (ЦОДД) начали фиксировать новый состав правонарушения — стоянку на «направляющих островках», которые обозначаются разметкой на проезжей части. Об этом 9 апреля сообщает «Коммерсант».

Понятие «островок направляющий» появилось в ПДД 1 марта прошлого года, оно означает расположенный на одном уровне с проезжей частью либо приподнятый над ней дорожный элемент для разделения и слияния транспортных потоков.

Штраф за стоянку на нем составляет 2,5 тыс. рублей (по ч. 5 ст. 12.19 КоАП). Камера фиксирует нарушение через пять минут после остановки на «островке» транспортного средства.

Сейчас так работает только автоматический комплекс фотовидеофиксации на набережной Академика Туполева в Лефортово. В ЦОДД рассказали, что при необходимости такие камеры будут использоваться и в других проблемных местах. В центре подчеркнули, что парковка на «островке» часто становится причиной аварий, так как оставленные машины ограничивают обзор другим водителям.

Накануне сообщалось, что Мосгордума призвала федеральные власти ускорить работу по ужесточению контроля за средствами индивидуальной мобильности (СИМ). Поправками предлагается ввести штраф в размере 30 тыс. рублей за пьяную езду на СИМ, 3 тыс. рублей — за езду вдвоем и до 15 тыс. рублей — за причинение вреда здоровью в ходе ДТП.