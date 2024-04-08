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СМИ сообщили о просьбе Мосгордумы быстрее ужесточить наказание для самокатчиков

«Ъ»: Мосгордума призвала быстрее ужесточить наказания для пользователей СИМ
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Мосгордума призвала федеральные власти ускорить работу по ужесточению контроля за средствами индивидуальной мобильности (СИМ). Об этом 8 апреля сообщает «Коммерсант».

На заседании рабочей группы при комитете Госдумы по транспорту спикер Мосгордумы Алексей Шапошников указал, что необходимо ускорить работу в рамках «дорожной карты» и усилить регулирование. Ужесточающие поправки к КоАП были подготовлены в 2023 году и весной текущего года после доработки повторно внесены в правительство, при этом сроки внесения законопроекта в Госдуму и рассмотрения пока не ясны.

Поправками предлагается ввести штраф в размере 30 тыс. рублей за пьяную езду на СИМ, 3 тыс. рублей за езду вдвоем и до 15 тыс. рублей за причинение вреда здоровью в ходе ДТП. Также Мосгордума подготовила и направила в правительство поправки к ПДД (с запретом употреблять алкоголь при катании, пользоваться телефонами и прочее), отзыв ожидается после 19 апреля.

Документы нужны принимать сейчас, чтобы они заработали в ближайшее время, считают в Мосгордуме. Нормативные акты с обязательными требованиями (например, поправки к ПДД) могут вступать в силу только с 1 марта или с 1 сентября и не ранее чем через 90 дней после публикации документа, отмечается в заметке.

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