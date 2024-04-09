Биться об закладную: новые риски при покупке китайского автомобиля

Дилер премиальных китайских электромобилей и гибридов продавал клиентам машины, находящиеся в залоге. Об этом предупредил представитель китайской экспортной компании Biulu, перед которой российский продавец имеет задолженность. Дилер, в свою очередь, жалуется на недобросовестную конкуренцию, а эксперты предупреждают об опасности приобретения залогового автомобиля. Подробности — в материале «Известий».

Более сотни машин

Клиентам компании Neo Cars необходимо проверить автомобили на наличие в залоговом реестре, предупреждает Чень Цзяхао, официальный представитель экспортера китайских моделей Biulu из г. Чунцин. Письмо, релиз для прессы и копия доверенности, подтверждающая его полномочия, имеются в распоряжении «Известий».

«Автомобили, проданные или продаваемые компанией ООО «Нео Карс Москва», ИНН 7751193888, могут находиться в залоговом реестре Федеральной нотариальной палаты. Клиентам, купившим автомобили, находящиеся в залоге, передается залоговое право, и с них могут потребовать погашение обязательств. Biulu осуществляет поставки электромобилей, в том числе и для компании ООО «Нео Карс Москва». На 01.01.2024 ООО «Нео Карс Москва» имеет задолженность за фактически поставленные автомобили, поэтому часть выставленных на продажу или уже проданных автомобилей имеет действующие залоговые обязательства », — говорится в пресс-релизе компании Biulu. Там также отмечается, что договор между Biulu и «Нео Карс» прямо запрещает выдавать автомобили, находящиеся в залоге.

Фото: Яндекс/Анатолий Курушин

Китайская сторона советует клиентам «Нео Карс» проверить на официальном сайте Федеральной нотариальной палаты, находится ли их машина в залоге (номер залогового уведомления — 2024-009-281723-035 — «Известия»). Также она готовит обращение в правоохранительные органы и исковое заявление.

По представленному Biulu номеру залогового уведомления сайт Федеральной нотариальной палаты находит более сотни VIN-номеров автомобилей. Залогодержателем выступает ООО «Чунцин Биулу Автомобильные технологии Ко», а вот залогодателем не компания «Нео Карс Москва», а «Нео Карс Бел», зарегистрированная в Республике Беларусь. Эти компании объединяет не только название.

Оконный шантаж

Директор «Нео Карс Бел» Анатолий Курушин одновременно является коммерческим директором «Нео Карс Москва». В разговоре с «Известиями» он заявил, что видит корень проблем в изменениях таможенного законодательства с 1 апреля, задержках платежей через банки-корреспонденты с декабря 2023 года и задержках поставок автомобилей с китайской стороны.

По его словам, партнер из КНР и раньше срывал сроки, а в конце декабря прошлого года возникли проблемы с платежами через китайские банки, переводы могли занимать полтора месяца. В итоге клиенты требовали скидок, некоторые захотели забрать задаток, а иные сразу шли в суд. Это, рассказывает Анатолий Курушин, привело к серьезным убыткам и оттоку оборотного капитала. Дополнительные средства пришлось затратить в связи с экстренной доставкой партии машин в Россию до 1 апреля, когда вступили в силу новые правила таможенного оформления. Китайцы в положение не вошли, и более сотни автомобилей оказались в залоге. Две трети из этого числа уже проданы, утверждает гендиректор «Нео Карс Бел».

Фото: Яндекс/Анатолий Курушин

Китайский партнер, рассказывает Курушин, не спешит снимать залог с уже оплаченных машин, требует переписать всю партию на себя, пока российская сторона не расплатится полностью. И, по его словам, прибегает к откровенному шантажу, удаленно поднимая и опуская стекла клиентских машин с мастер-аккаунтов, а также оперируя односторонней подачей информации в публичном поле.

— Китайцы создали свою компанию «Мей Лин Авто» по доставке автомобилей в Россию, и, возможно, им не нужен сильный российский конкурент. По крайней мере, нам не представили никакой официальной финансовой претензии или требования, — рассказывает Анатолий Курушин.

«Русский пакет»

«Нео Карс Москва» занимается продажей и обслуживанием премиальных электромобилей и гибридов марок Li, Voyah, Zeekr, BYD, Yangwang, Hongqi, Polestar, VW. Компания называет себя официальным дилером, но это не так — поставки идут по неофициальным каналам. При этом на машины обещают фирменную гарантию и устанавливают «русский пакет», подразумевающий русификацию, навигацию, приложение для удаленного доступа, утепление салона и антикоррозийную обработку.

Согласно данным сервиса проверки контрагентов Rusprofile, выручка ООО «Нео Карс Москва» в прошлом году выросла на 1092%, до 2,1 млрд рублей, чистая прибыль — на 262%, до 54 млн. Одновременно увеличились дебиторская и кредиторская задолженности — 1,2 (+281%) и 1,5 (+260%) млрд рублей. В настоящее время у компании есть шоурум на Новорижском шоссе, а автосалон на Варшавском шоссе закрыт. На его месте работает салон по продаже китайских электромобилей и гибридов, но с другим названием.

Фото: Яндекс/Анатолий Курушин

Бывший работник «Нео Карс» на условиях анонимности рассказал, что задержки с поставками машин клиентам происходили довольно часто. Согласно сайту «Электронное правосудие», арбитражные суды рассматривали ряд исков против «Нео Карс Москва», связанных со срывом сроков поставок. Кроме того, один истец жаловался на неисправный электромобиль Hongqi E-HS9. Машина оказалась оснащена блоком, который отвечает за управление работой центрального замка и ключей, от другой машины. Из-за чего перестала работать левая водительская дверь, а также не складывались наружные зеркала.

Проблем с логистикой нет

— Каких-то логистических проблем с поставками машин из Китая в последнее время не было: есть и контейнерные перевозки по железной дороге, и автовозы. Эпизодически возникают сложности с переводом денег в Китай, связанные в первую очередь с более длительным рассмотрением документов. Но это единичные случаи, которые не свидетельствуют о каких-то фундаментальных проблемах в этой сфере, — отмечает вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин.

По его словам, проблема с появлением на рынке машин, находящихся под залогом, была и раньше, сейчас она выходит на новый виток. Покупателям Шапарин советует перед заключением сделки проверять, не является ли автомобиль объектом залога.

Не признают добросовестным приобретателем

Согласно Гражданскому кодексу РФ, предмет залога не может быть продан или иным образом отчужден без согласия залогодателя, рассказал «Известиям» адвокат движения «Свобода выбора» Сергей Радько

Фото: Яндекс/Анатолий Курушин

— Если автомобили, находящиеся под залогом, всё же были переданы покупателям, то, скорее всего, в дальнейшем придется с ними расстаться. Как показывает практика, в подобных случаях суд чаще всего не признает их добросовестными приобретателями, считая, что при заключении сделки они не проявили должной осмотрительности. Поскольку информация о том, что машина находится в залоге, является открытой и размещена на сайте Федеральной нотариальной палаты, у покупателя была возможность проверить это, но он этого не сделал, — отметил адвокат.

Радько добавил, что покупатель такой машины вправе обратиться в суд с иском о признании сделки недействительной, потребовать расторжения договора купли-продажи и возврата средств, уплаченных за залоговый автомобиль. Скорее всего, в этом случае суд встанет на сторону покупателя, считает юрист.

— Весь вопрос в том, как получить свои деньги: если у продавца уставный капитал составляет 10 тыс. рублей, а из имущества, условно говоря, стул, стол, и ноутбук, то добиться исполнения судебного решения будет весьма проблематично, — отметил Сергей Радько.