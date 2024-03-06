С полным вперед: китайский автобренд намерен покорить российское бездорожье

Автопроизводитель Jetour из Китая серьезно нацелился на российский рынок. Сборка будет организована в нашей стране, предположительно на «Автоторе». Модельный ряд пополнится машинами из новой внедорожной линейки, да и городская по просьбам российских клиентов получит полный привод. В планах компании и доступный городской кроссовер. Подробности — в материале «Известий».

Своим путем

Марка Jetour начала продажи в России только в конце июня прошлого года, но по итогам нескольких месяцев попала в десятку самых популярных марок. Лучше всего россиянам «зашел» кроссовер Dashing. Это была доступная на тот момент модель, но при этом с необычной внешностью и высокотехнологичным салоном. Модельный ряд дополняли еще две более крупные модели с традиционными дизайном.

Jetour — дочерняя компания Chery, но старательно дистанцируется от нее и на российский рынок вышла самостоятельно. Изначально это была доступная альтернатива Chery, но потом концепция сменилась, и теперь это производитель автомобилей для путешествий. Большой пробег по России показал, что машинам неплохо было бы получить полный привод. Об этом также просили и российские клиенты, рассказал в интервью «Известиям» помощник генерального директора Jetour Auto и генеральный директор Jetour по международным рынкам Джек Чэнь.

Китайский «Ленд Ровер»

Новая модель T2, только что представленная в России, не только полноприводная, но еще и выглядит как настоящий внедорожник. Дизайнеры машины явно вдохновлялись Land Rover Defender и Ford Bronco Sport. Несмотря на брутальную внешность, мощные бамперы и рейлинги, запаску на распашной двери, это типичный представитель сегмента среднеразмерных кроссоверов, пусть и приспособленный для вылазок на бездорожье. Кузов несущий, но значительно усиленный.

Jetour T2 Фото: Jetour

Тяга на задние колеса передается с помощью обычной многодисковой муфты, но она объединена с управляемой электроникой межколесной блокировки. Плюс семь внедорожных режимов, дорожный просвет 220 мм и возможность преодолевать броды глубиной до 0,7 м. Пониженной передачи у машины нет, 2-литровый мотор (245 л. с., 375 Нм) работает в паре с семиступенчатым роботом — такой тип трансмиссии меньше подходит для вылазок на бездорожье, чем классический автомат, которым оснащается T2 в Китае.

Неудивительно, что T2 стал самой дорогой моделью в российской линейке с ценой 3,76–4 млн рублей. Впрочем, Jetour будет играть не только на повышение планки.

Есть подешевле?

По словам Джека Чэня, во второй половине года на российский рынок выйдет еще одна новинка — компактный городской кроссовер X50. Судя по всему, он и станет самой доступной моделью в линейке. Автомобиль габаритами 4397×1841×1654 мм аналогичен Chery Tiggo 4 Pro. Под капотом — полуторалитровый мотор в паре с роботом. Привод заявлен только передний, но наличие задней многорычажной подвески в теории позволяет сделать машину полноприводной.

Следом за X50 выйдет серьезно модернизированный кроссовер X70 Plus — в компании считают, что это вообще новое поколение модели. Помимо изменившейся внешности с модными «двухэтажными» фарами, автомобиль получит и новый 7-местный салон с более качественной отделкой. Помимо переднеприводных версий с роботом будет и полноприводная, с мотором 1,6 л и 8-ступенчатым автоматом.

Фото: Jetour

В начале следующего года обещают обновленный X90 Plus. При незначительных внешних изменениях автомобиль обзаведется новым интерьером с увеличенным пространством над головами пассажиров, более производительной мультимедийной системой. Переднеприводные машины будут оснащаться только 2-литровыми мотором с роботом, а полноприводные — тем же мотором в паре с 8-ступенчатым автоматом.

Dashing также обновится — такие машины мы увидим во II квартале следующего года. Полного привода у него не будет, зато появится гибридная версия.

Гибриды и рамы

Параллельно Jetour планирует расширять внедорожную линейку. T2 в начале 2025 года обзаведется версией с автоматом, а также гибридной силовой установкой с заявленной дальностью хода более 1,3 тыс. км. Кроме того, у кроссовера появится удлиненный на 218 мм 7-местный вариант с увеличенным задним свесом.

Кроссовер T1, запланированный на первый квартал 2025 года, построен на той же платформе, что и T2. «Единичка» чуть меньше, но при этом имеет продвинутую внедорожную систему полного привода. Первоначально машина выйдет в бензиновом варианте, а позже обещают гибрид.

Jetour T1 Фото: Евгений Багдасаров

Дальше линейка T пополнится рамными внедорожниками в той же стилистике, что и T2. В начале 2026 года выйдет T3 габаритами 5173×2050×1950 мм и с колесной базой 2850 мм. Силовая установка состоит из бензинового мотора и нескольких электродвигателей суммарной мощностью 761 л. с. и 761 Нм момента. Это позволяет машине разгоняться до 100 км/ч менее чем за 5 с и проезжать более 1400 км. К концу 2023 года на базе T3 создадут стильный пикап P3 также с гибридной силовой установкой.

Наконец, на начало 2027 года намечен дебют флагманской модели T5 длиной 5403 мм и с колесной базой 3100. У нее четыре электромотора, по одному на каждое колесо, благодаря чему автомобиль может разворачиваться на месте. Суммарная отдача установки — 1360 л. с..

— В ближайшие два года мы запустим 8 гибридов, включая серию T, — рассказал «Известиям» Джек Чэнь.

Jetour будут собирать в России

Также Чэнь рассказал о скором начале сборки автомобилей Jetour в России, отметив, что первая партия деталей поступит на завод в марте.

В компании пока держат в секрете, на каком заводе будут собирать Jetour. Не исключено, что это будет «Автотор», а первой моделью, возможно, станет популярный кроссовер Dashing. Пресс-служба завода на комментарий «Известий» к моменту публикации материала не ответила.

Опрошенные «Известиями» эксперты считают, что сборка на «Автоторе» вполне возможна.

Фото: Jetour

— Это надежный партнер. По BMW «Автотор» много раз проходил аккредитацию и был первым либо вторым заводом по уровню качества, — отмечает независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев.

С ним согласен и партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто.

— Сборку на «Автоторе» я могу только приветствовать, поскольку завод всегда делал машины хорошо и качественно. Кроме того, у «Автотора» есть СПИК и досборка может немного понизить цены на автомобили. Они всегда занимались контрактной сборкой и только с прошлого года вынуждены были заняться продажами. «Автотору» выгоднее и привычнее собирать машины для кого-то. Jetour, если будет повышать локализацию, может получить компенсацию за счет утилизационного сбора, — считает Моржаретто.