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Внедорожник Jetour T2 начали продавать в России

В России начались продажи внедорожников Jetour T2 по цене от 3,76 млн рублей
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Фото: Jetour Auto
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В России стартовали продажи китайских внедорожников Jetour T2. Цена автомобиля начинается от 3,76 млн рублей, сообщает 5 марта корреспондент «Известий» с пресс-конференции автопроизводителя. Во второй и максимальной комплектации стоимость составит 4 млн рублей.

Как рассказал «Известиям» помощник гендиректора Jetour Auto и гендиректор Jetour по международным рынкам Джек Чэнь, в первой половине следующего года на российский рынок выйдет гибридный кроссовер Dashing и модели T1 и T2.

На IV квартал запланирован дебют гибридной версии Т1, сроки выхода гибридной версии T2 еще уточняются. Кроме того, планируется дебют городского кроссовера X50 и модели X70 нового поколения. Наконец, в I квартале 2026 года на рынке России ожидается появление универсального внедорожника Т3, а в III квартале того же года — пикапа P3. А в начале 2027 года на рынок РФ должен выйти флагманский внедорожник повышенной проходимости под названием Т5.

В марте в России начнется сборка автомобилей Jetour, также поделился с «Известиями» Чэнь.

Длина Jetour T2 составляет 4785 см при колесной базе 2800 мм. Jetour T2 оснащается двухлитровым турбомотором мощностью 245 л.с. (375 Нм), роботизированной семиступенчатой трансмиссией (с двойным сцеплением в масляной ванне) и системой полного привода.

Автомобиль способен преодолевать брод глубиной до 700 мм. Расход топлива в смешанном цикле заявлен на уровне 9,3 л на 100 км, разгон до «сотни» занимает 8,7 с.

Углы въезда и съезда составляют 28 градусов, а минимальный дорожный просвет — 220 мм. Спереди установлена независимая подвеска типа McPherson, сзади — пружинная многорычажная.

Внедорожник получил матричные фары и задние светодиодные фонари, 19- и 20-дюймовые колесные диски, два дисплея в салоне и консоль с шайбой выбора режимов движения, мультимедиа-систему с экраном диагональю 15,6 дюйма и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, 10-дюймовый дисплей приборной панели и двухзонный климат-контроль.

Также автомобиль оснащается рейлингами и панорамной крышей, передними сиденьями с электроприводом и вентиляцией, адаптивным круиз-контролем, системой распознавания дорожных знаков и прочими опциями. На российском рынке T2 представлен в четырех цветах кузова и трех цветах отделки интерьера.

Jetour T2 стал четвертой моделью марки в России после кроссоверов Dashing, X70 Plus и X90 Plus.

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Накануне состоялась российская премьера флагманского кроссовера марки BAIC, модели X75. Автомобиль будет доступен в четырех комплектациях, продажи стартуют 25 марта. Точная цена станет известна накануне дня старта продаж, она начинается «с планки чуть ниже 3 млн рублей», сообщали «Известия».

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