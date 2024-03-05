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В России начнут выпускать автомобили Jetour

В марте в России начнется сборка автомобилей китайской марки Jetour
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Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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В марте в России начнется сборка автомобилей китайской марки Jetour. Об этом 5 марта в интервью «Известиям» рассказал помощник генерального директора Jetour Auto и генеральный директор Jetour по международным рынкам Джек Чэнь.

Большинство моделей получат полный привод. Будут рамные внедорожники, пикапы и гибриды. На каком именно заводе начнется выпуск машин, пока не раскрывается.

Сейчас в России продаются кроссоверы Dashing, X70 Plus и X90 Plus, в марте на рынок выйдет модель Jetour T2.

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5 марта портал Quto сообщал, что крупный автосалон, занимающийся параллельным импортом, начнет продажи в России автомобилей Nissan китайской сборки. На первом этапе начнутся поставки седанов Nissan Sylphy с гибридной силовой установкой.

За день до этого стало известно, что летом 2024 года китайская компания FAW начнет продажи обновленного лифтбэка Bestune B70 в России. Сейчас в Китае лифтбэк доступен с двухлитровым бензиновым турбомотором мощностью 224 л.с. в связке с шестиступенчатым «автоматом» Aisin, привод только передний.

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