В России начнут выпускать автомобили Jetour

В марте в России начнется сборка автомобилей китайской марки Jetour. Об этом 5 марта в интервью «Известиям» рассказал помощник генерального директора Jetour Auto и генеральный директор Jetour по международным рынкам Джек Чэнь.

Большинство моделей получат полный привод. Будут рамные внедорожники, пикапы и гибриды. На каком именно заводе начнется выпуск машин, пока не раскрывается.

Сейчас в России продаются кроссоверы Dashing, X70 Plus и X90 Plus, в марте на рынок выйдет модель Jetour T2.

5 марта портал Quto сообщал, что крупный автосалон, занимающийся параллельным импортом, начнет продажи в России автомобилей Nissan китайской сборки. На первом этапе начнутся поставки седанов Nissan Sylphy с гибридной силовой установкой.

За день до этого стало известно, что летом 2024 года китайская компания FAW начнет продажи обновленного лифтбэка Bestune B70 в России. Сейчас в Китае лифтбэк доступен с двухлитровым бензиновым турбомотором мощностью 224 л.с. в связке с шестиступенчатым «автоматом» Aisin, привод только передний.