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Обновленный лифтбэк FAW появится в России летом

Продажи обновленного лифтбэка FAW Bestune B70 начнутся в РФ летом
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Фото: FAW
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Летом 2024 года китайская компания FAW начнет продажи обновленного лифтбэка Bestune B70 в России. Об этом рассказал представитель китайской марки, сообщил Autonews.ru 4 марта.

Сейчас в Китае лифтбэк доступен с двухлитровым бензиновым турбомотором мощностью 224 л.с. в связке с шестиступенчатым «автоматом» Aisin, привод только передний. На домашнем рынке модель стоит от 30 тыс. юаней (около 1,6 млн рублей по курсу на момент публикации).

После рестайлинга FAW Bestune B70 получил получил двухъярусную переднюю оптику, небольшую решетку радиатора с горизонтальными ламелями, новые бамперы, а также выхлопную систему с трапециевидными патрубками. Для автомобиля доступны 18 или 19-дюймовые колесные диски. В салоне установлена новая приборная панель и другой селектор трансмиссии.

Дорестайлинговый FAW B70 сейчас стоит на российском рынке от 2,45 млн рублей, также в модельный ряд входят три кроссовера — Т55, T77 и T99.

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5 марта портал Quto сообщал, что крупный автосалон, занимающийся параллельным импортом, начнет продажи в России автомобилей Nissan китайской сборки. На первом этапе начнутся поставки седанов Nissan Sylphy с гибридной силовой установкой.

5 марта агентство «Автостат» сообщало, что в феврале 2024 года в России было реализовано почти 104 тыс. новых легковых автомобилей, что на 85,1% больше, чем годом ранее. 51% проданных в последний зимний месяц автомобилей пришелся на три марки. Lada остается лидером рынка.

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