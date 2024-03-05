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В Россию начнут поставлять «народные» седаны Nissan из Китая

Quto: в Россию начнут поставлять автомобили Nissan Sylphy китайской сборки
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Фото: Nissan
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Крупный автосалон, занимающийся параллельным импортом, начнет продажи в России автомобилей Nissan китайской сборки. Об этом 5 марта сообщает портал Quto.

На первом этапе начнутся поставки седанов Nissan Sylphy. Длина автомобиля составляет 4641 мм при колесной базе 2712 мм, модель называют «одноклассником» Hyundai Elantra, Kia Cerato и Skoda Octavia. Седаны оснащены гибридной силовой установкой, передние колеса приводит в движение электромотор (136 л.с.; 300 Нм) от хетчбэка Nissan Leaf, а бензиновый двигатель объемом 1,2 л работает в качестве генератора. Ориентировочная стоимость автомобиля в высокой комплектации составляет 2,85 млн рублей.

Отмечается, что многие автосалоны, которые занимаются параллельным импортом, сделают ставку на собранные в Китае японские машины, поскольку с 1 апреля компаниям для ввоза «серых» Chery, Geely и многих других нужно будет получать Одобрение типа транспортного средства (ОТТС).

Стоимость получения ОТТС может доходить до 30 млн рублей, говорится в заметке. Прежде китайские машины ввозились через Заключение об оценке единичного транспортного средства (ЗОЕТС), этот документ, который можно заказать удаленно, быстро и сравнительно недорого. Автомобили Nissan по-прежнему можно будет ввозить, оформляя лишь ЗОЕТС, так как марка официально покинула российский рынок.

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5 марта агентство «Автостат» сообщало, что в феврале 2024 года в России было реализовано почти 104 тыс. новых легковых автомобилей, что на 85,1% больше, чем годом ранее. 51% проданных в последний зимний месяц автомобилей пришелся на три марки. Lada остается лидером рынка.

В этот же день директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков рассказал, что на российском рынке за первую половину 2024 года суммарно будет представлено около 50 новых моделей автомобилей.

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