В Орске начали работу комиссии по оценке ущерба от паводка
Комиссии по оценке ущерба от подтопления начали работать в Орске. Об этом 11 апреля сообщил мэр Василий Козупица.
Градоначальник уточнил, что специалисты приступили к оценке на местах, где паводок отступил.
«Там, где паводок отступил, начали работать комиссии по оценке причиненного ущерба», — написал Козупица в своем Telegram-канале.
Он добавил, что вода уже отходит из поселков Малый Кумак и Лесоторговый.
Накануне глава Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин пообещал, что будут приняты все технические решения по защите города. По его данным, в Орске есть водоснабжение и электроэнергия. Министр потребовал начать работу комиссий по оценке ущерба в городе. По его словам, самое главное, что предстоит сделать, — это восстановить пострадавшее жилье местного населения.
5 апреля в Орске Оренбургской области прорвало дамбу, которая защищала город от разливов реки Урал. В городе были созданы пункты временного размещения граждан, было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 216 («Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ») и ч.1 ст. 293 («Халатность»).