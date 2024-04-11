Уровень воды в реке Тобол у села Звериноголовское превысил 10 м
В Курганской области уровень воды в реке Тобол у села Звериноголовское превысил 1 тыс. см. Об этом 11 апреля написал глава региона Вадим Шумков в своем Telegram-канале.
«Уровень реки Тобол в Звериноголовском в 02:00 (04:00 мск. — Ред.) 11.04.2024 ровно 10 м. На 1 м и 10 см выше отметки, при которой наступают неблагоприятные явления», — указывается в публикации.
Кроме того, он добавил, что в настоящее время вода Тобола последовательно движется по течению на город Курган.
Режим ЧС в Курганской области ввели 8 апреля. В тот же день глава МЧС Александр Куренков отметил, что министерство старается предотвратить развитие опасной паводковой ситуации в Курганской области и для этого направило в регион аэромобильные группировки своих уральских подразделений, состоящие из 100 человек и 22 единиц техники. На следующий день в регион помогать в устранении затоплений отправились 50 специалистов ГУ МЧС России по Ямало-Ненецкому автономному округу (ЯНАО) с пятью единицами техники.
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко 10 апреля поручил обеспечить жителей региона необходимыми лекарствами и медицинской помощью. Кроме того, в Курганской области подготовлены планы эвакуации пациентов в случае подтопления больниц.
В тот же день стало известно, что более 180 жилых домов и 280 приусадебных участков стали находиться в паводковой зоне в Курганской области.