NYT сообщила о требовании властей округов Нью-Йорка остановить кризис на границе

В США лидеры округов штата Нью-Йорк призвали президента страны Джо Байдена безотлагательно принять все необходимые меры для прекращения кризиса на южной границе государства. Об этом 10 апреля сообщила газета The New York Times (NYT).

«Двухпартийная группа руководителей округов Нью-Йорка призывает президента Байдена немедленно решить проблему «зоны боевых действий» на южной границе США, которая подпитывает продолжающийся кризис с мигрантами», — указывается в материале.

Кроме того отмечается, что глава ассоциации округов штата Нью-Йорк (NYSAC), демократ Дэниел Маккой охарактеризовал миграционную проблему США как ужасающую.

Ранее, 27 марта, экс-советник бывшего президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что южная граница страны плохо охраняется. Он выразил беспокойство, что через нее в страну могут проникнуть шпионы или террористы, которые в том числе занимаются контрабандой химического оружия.

1 марта Трамп заявил, что нынешний американский лидер Джо Байден разрушает государство, позволяя людям из тюрем и сумасшедших домов нелегально попадать на его территорию. Кроме того, он назвал миграционный кризис настоящим вторжением, а нынешнего американского лидера — ужасным президентом, худшим за всю историю Соединенных Штатов.

Телеканал Fox News 20 февраля сообщил, что за период правления Байдена на территорию США проникли 7,2 млн нелегальных мигрантов, что превосходит население любого из 36 возможных штатов. Авторы статьи подсчитали: если бы все нелегальные иммигранты, въехавшие в страну при нынешним президенте, собрались вместе, они смогли бы основать город, второй по величине во всей стране после Нью-Йорка.

В январе разгорелся конфликт между федеральными властями США в Вашингтоне и администрацией Техаса, который находится на юге страны. Тогда национальная гвардия штата запретила агентам федеральной пограничной службы доступ к участку на границе с Мексикой, а именно к парку Шелби в Игл-Пасс. Позже, 23 января, Верховный суд США разрешил федеральным властям снять колючую проволоку, поставленную местной администрацией на границе. Кроме того, губернатора Техаса Грега Эбботта поддержали 25 коллег из других штатов. Они обвинили Байдена в отказе защищать страну от нелегальной миграции с юга.