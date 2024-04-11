В США подтвердили планы разместить ракеты в Азии до конца года

В США планируют до конца текущего года разместить ракетные системы среднего радиуса в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об этом «РИА Новости» 10 апреля завил представитель Тихоокеанского командования американской армии.

«Всё идет по плану, чтобы достичь цели к концу года», — сказал он.

Таким образом он ответил на вопрос о планах США разместить ракетные системы средней дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Ранее, 4 апреля, первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что решение США разместить в Азии ракеты средней дальности будет способствовать осложнению отношений в регионе.

Глава МИД РФ Сергей Лавров 31 декабря предупредил, что Россия подготовит серьезный ответ на развертывание США наземных ракетных систем, которые ранее были запрещены по Договору о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).

3 декабря представитель тихоокеанской армии США Роб Филлипс сообщил изданию Nikkei, что американские военные разместят наземные ракеты средней дальности в Индо-Тихоокеанском регионе в 2024 году для сдерживания Китая.

До этого, 27 ноября, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что Россия не одобряет планы США по ракетам в Тихом океане и тщательно отслеживает ситуацию. Так он прокомментировал заявление командующего тихоокеанскими силами США Чарльза Флинна о том, что в 2024 году Вашингтон развернет в указанном регионе новые ракеты средней дальности.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был заключен между СССР и США в 1987 году и запрещал двум государствам производить и развертывать баллистические и крылатые ракеты средней и меньшей дальности. 2 августа 2019 года ДРСМД утратил силу из-за выхода США. Россия также была вынуждена приостановить выполнение своих обязательств, выражая при этом готовность к подключению к документу других стран.