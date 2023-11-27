Кремль заявил о неодобрении Россией планов США о ракетах в Тихом океане

Россия не одобряет планы США по ракетам в Тихом океане и тщательно отслеживает ситуацию. Об этом 27 ноября заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Попытки сдерживания кого бы то ни было в целом — это то, что мы не одобряем и считаем абсолютно неверным и неправильным. Для нас кон ечно, важно, чтобы не происходило каких-то действий, которые угрожали бы нашим интересам, безопасности», — сказал он в ходе брифинга.

Песков указал, что Москва тщательно отслеживает эти планы.

Так, он прокомментировал заявление командующего Тихоокеанскими силами США Чарльза Флинна о том, что в 2024 году Вашингтон развернет в Индо-Тихоокеанском регионе новые ракеты средней дальности. Тот пояснил, что это будет реализовано в рамках усилий со стороны Соединенных Штатов по сдерживанию Китая от вторжения на Тайвань. Флинн также указал, что речь идет об ограниченном количестве «Томагавков» наземного базирования и зенитных ракетах SM-6.

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