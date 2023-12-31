Лавров предупредил об ответе РФ на развертывание США ранее запрещенных ракет

Россия подготовит серьезный ответ на развертывание США наземных ракетных систем, которые ранее были запрещены по Договору о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом 31 декабря заявил в интервью «РИА Новости» глава МИД РФ Сергей Лавров.

Он отметил, что в результате действий Вашингтона российской стороне скоро придется принимать политические решения о судьбе одностороннего моратория на размещение данного класса вооружений.

По словам министра, приверженность РФ указанному мораторию связана с возможностью появления американских РСМД в определенных регионах мира, и этот вопрос является важным с точки зрения нацбезопасности России.

«Очевидно, что создание Вашингтоном дополнительных ракетных рисков потребует от нас принятия серьезных ответных мер», — подчеркнул Лавров.

Он отметил, что Россия не станет первой развертывать ранее запрещенные по РСМД ракетные вооружения в случае отсутствия экстраординарных шагов США по наращиванию силового давления на нее. Тем не менее, приготовления Пентагона указывают на то, что размещения американских наземных РСМД в различных регионах не заставит себя ждать, считает глава МИД РФ.

В этой связи Лавров напомнил, что Россия изначально заложила в формулировки своего одностороннего моратория недвусмысленный сигнал на тему возможности его пересмотра в случае необходимости.

Ранее, 3 декабря, представитель Тихоокеанской армии США Роб Филлипс сообщил изданию Nikkei, что американские военные разместят наземные ракеты средней дальности в Индо-Тихоокеанском регионе в 2024 году для сдерживания Китая.

До этого, 27 ноября, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что Россия не одобряет планы США по ракетам в Тихом океане и тщательно отслеживает ситуацию. Так он прокомментировал заявление командующего Тихоокеанскими силами США Чарльза Флинна о том, что в 2024 году Вашингтон развернет в указанном регионе новые ракеты средней дальности.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был заключен между СССР и США в 1987 году и запрещал двум государствам производить и развертывать баллистические и крылатые ракеты средней и меньшей дальности.

2 августа 2019 года ДРСМД утратил силу из-за выхода США. Россия также была вынуждена приостановить выполнение своих обязательств, выражая при этом готовность к подключению к документу других стран.