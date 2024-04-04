В Госдуме оценили решение США разместить в Азии ракеты средней дальности

Решение США разместить в Азии ракеты средней дальности будет способствовать осложнению отношений в регионе. Такое мнение первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа высказал в четверг, 4 апреля.

«Мы против нагнетания любой эскалации в мире. Естественно, ситуация в Азии тоже напряженная, и такие решения Соединенных Штатов Америки будут способствовать осложнению отношений и ситуации вокруг Тайваня», — сказал Чепа в беседе с Lenta.Ru.

Ранее в этот день командующий сухопутными войсками США в тихоокеанском регионе Чарльз Флинн рассказал в интервью газете Yomiuri, что Соединенные Штаты намерены разместить ракеты средней дальности в Индо-Тихоокеанском регионе в ближайшее время.

Он не раскрывал подробности о типе вооружения, которое США планируют разместить в регионе. В издании допустили, что Пентагон развернет в Азии установки Typhon, из которых можно будет запускать ракеты «Томагавк» и зенитные ракеты SM-6, сообщает телеканал «360».

Флинн добавил, что для США «является крайне важным поиск путей противодействия» модернизации ракетного потенциала Китая, передает RT.

Ранее, 18 марта, заместитель председателя Совета Федерации РФ Константин Косачев заявил «Известиям», что США несут ответственность за недостаточное урегулирование сферы контроля над вооружениями, их новое предложение вступить в переговоры по данной теме может говорить об изменении неконструктивной позиции Вашингтона.