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В Госдуме оценили решение США разместить в Азии ракеты средней дальности

Депутат ГД Чепа: планы США разместить в Азии ракеты повлияют на напряженность
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Решение США разместить в Азии ракеты средней дальности будет способствовать осложнению отношений в регионе. Такое мнение первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа высказал в четверг, 4 апреля.

«Мы против нагнетания любой эскалации в мире. Естественно, ситуация в Азии тоже напряженная, и такие решения Соединенных Штатов Америки будут способствовать осложнению отношений и ситуации вокруг Тайваня», — сказал Чепа в беседе с Lenta.Ru.

Ранее в этот день командующий сухопутными войсками США в тихоокеанском регионе Чарльз Флинн рассказал в интервью газете Yomiuri, что Соединенные Штаты намерены разместить ракеты средней дальности в Индо-Тихоокеанском регионе в ближайшее время.

Он не раскрывал подробности о типе вооружения, которое США планируют разместить в регионе. В издании допустили, что Пентагон развернет в Азии установки Typhon, из которых можно будет запускать ракеты «Томагавк» и зенитные ракеты SM-6, сообщает телеканал «360».

Флинн добавил, что для США «является крайне важным поиск путей противодействия» модернизации ракетного потенциала Китая, передает RT.

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Ранее, 18 марта, заместитель председателя Совета Федерации РФ Константин Косачев заявил «Известиям», что США несут ответственность за недостаточное урегулирование сферы контроля над вооружениями, их новое предложение вступить в переговоры по данной теме может говорить об изменении неконструктивной позиции Вашингтона.

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