Лавров обсудил с координатором ООН важность прекращения огня в секторе Газа

Разворачивающаяся в секторе Газа гуманитарная катастрофа должна стать причиной немедленного прекращения огня и начала мирного процесса. Эта тема стала ключевой на встрече 10 апреля между главой МИД РФ Сергеем Лавровым и специальным координатором Организации Объединенных Наций (ООН) по ближневосточному мирному процессу Тором Веннесландом. Об этом сообщила пресс-служба российского МИД.

«Собеседники уделили большое внимание перспективам реанимирования мирного процесса палестино-израильского урегулирования после окончания «горячей фазы» конфликта», — говорится в тексте обращения.

Уточняется, что Лавров подчеркнул бескомпромиссность «двугосударственного решения» конфликта в Газе: это сценарий, который предусматривает «создание самостоятельного и независимого Государства Палестина в границах 1967 г. со столицей в Восточном Иерусалиме, сосуществующего в мире и безопасности с Израилем». Глава МИД России также указал на то, что атака ХАМАС должна осуждаться, но не может становиться причиной для «коллективного наказания миллионов палестинцев».

Ранее, 8 апреля, телеканал Al Qahera News со ссылкой на источник сообщил, что на переговорах в Каире был достигнут прогресс по перемирию в секторе Газа, между сторонами есть консенсус по основным направлениям.

5 апреля, американский президент Джо Байден призвал Египет и Катар обеспечить исполнение условий сделки об освобождении израильских заложников со стороны ХАМАС. Движение, в свою очередь, получит освобождение для своих заключенных в израильских тюрьмах.

26 марта министр обороны Израиля Йоав Галант сообщил, что израильские военные не прекратят операции в секторе Газа до освобождения всех заложников.

В офисе Нетаньяху в тот же день подчеркнули, что в ХАМАС отвергают все предложения США по сделке о прекращении огня и освобождении заложников. Тогда требования палестинского движения в канцелярии назвали бредовыми.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября прошлого года, когда палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.