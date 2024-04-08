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СМИ узнали о прогрессе в переговорах по перемирию в секторе Газа
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СМИ узнали о прогрессе в переговорах по перемирию в секторе Газа

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Фото: Global Look Press/IMAGO/Omar Ashtawy apaimages
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На переговорах в Каире был достигнут прогресс по перемирию в секторе Газа, между сторонами есть консенсус по основным направлениям. Об этом в понедельник, 8 апреля, сообщает телеканал Al Qahera News со ссылкой на источник.

Телеканал уточняет, что в переговорах принимают участие правящее в секторе Газа движение ХАМАС, Египет, Катар, Израиль и США.

«Высокопоставленный египетский источник подтверждает продолжение усилий по достижению соглашения о перемирии в секторе Газа со значительным прогрессом в достижении консенсуса по многим спорным вопросам», — говорится в сообщении телеканала в соцсети Х.

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Ранее, 5 апреля, американский президент Джо Байден призвал Египет и Катар обеспечить исполнение условий сделки об освобождении израильских заложников со стороны ХАМАС. Движение, в свою очередь, получит освобождение для своих заключенных в израильских тюрьмах.

26 марта министр обороны Израиля Йоав Галант сообщил, что израильские военные не прекратят операции в секторе Газа до освобождения всех заложников.

В офисе Нетаньяху в тот же день подчеркнули, что в ХАМАС отвергают все предложения США по сделке о прекращении огня и освобождении заложников. Тогда требования палестинского движения в канцелярии назвали бредовыми.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от этих условий.

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