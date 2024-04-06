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Байден призвал Египет и Катар добиться сделки по заложникам с ХАМАС

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Фото: Global Look Press/Gehad Hamdy
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Президент США Джо Байден призвал Египет и Катар добиться заключения сделки по освобождению заложников от ХАМАС. Об этом в пятницу, 5 апреля, сообщает New York Post.

«Байден также попросил президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси и эмира Катара шейха Тамима бен Хамада аль-Тана обеспечить соблюдение со стороны ХАМАС условий соглашения, по которому больные, раненые, пожилые и молодые заложницы будут отпущены в обмен на освобождение палестинских заключенных из израильских тюрем», — говорится в материале.

По словам высокопоставленного представителя администрации США, советник по национальной безопасности Джейк Салливан встретится с семьями некоторых заложников в Белом доме 8 апреля.

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26 марта министр обороны Израиля Йоав Галант сообщил, что израильские военные не прекратят операции в секторе Газа до освобождения всех заложников.

Тогда же в офисе премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху указали, что ХАМАС отвергло все предложения США по сделке о прекращении огня в секторе Газа в обмен на освобождение заложников. Там добавили, что Израиль не согласится с «бредовыми требованиями» ХАМАС и продолжит боевые действия с целью достижения всех целей войны.

До этого, 22 марта, постоянный представитель России при ООН Василий Небензя указал, что в тексте резолюции США нет прямого призыва к освобождению заложников и прекращению огня в Газе. При этом в нем содержится «фактически зеленый свет» для Израиля на проведение военной операции в Рафахе.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от этих условий.

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