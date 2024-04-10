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Адвокат Ассанжа оценил заявление Байдена о возможном закрытии дела журналиста

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Фото: AP/Alberto Pezzali
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Заявление президента США Джо Байдена о возможности прекратить дело против основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа является обнадеживающим. Об этом 10 апреля заявил адвокат журналиста Барри Поллак.

«Обнадеживает, что президент Байден подтвердил, что США рассматривают возможность прекращения дела против Джулиана Ассанжа <...> Пришло время покончить с этим делом и позволить мистеру Ассанжу вернуться в Австралию», — цитирует его письменное заявление «РИА Новости».

При этом Поллак отметил, что «беспрецедентное» преследование его подзащитного за публикацию правдивой информации и не должно было начинаться.

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Ранее в этот день Байден заявил, что американские власти рассматривают просьбу Австралии прекратить судебное преследование Ассанжа. Главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев в комментарии «Известиям» предположил, что в условиях предвыборной гонки Байден вынужден идти на пиар-ходы подобного рода с целью получить позитивное внимание СМИ и повысить свой рейтинг.

25 марта Высокий суд Лондона разрешил Ассанжу обжаловать решение об экстрадиции в США, вынесенное еще в 2022 году. Жена журналиста Стелла раскритиковала вердикт и призвала Белый дом снять все обвинения с супруга. Сводный брат основателя WikiLeaks Гэбриэл Шиптон также отметил, что его здоровье находится в очень опасном состоянии.

До этого, 20 марта, The Wall Street Journal сообщала со ссылкой на источники, что американский минюст изучает возможность завершения юридического преследования Ассанжа, предоставив ему право признать вину по смягченному обвинению. По информации журналистов, это открывает возможность для сделки, которая может привести к освобождению журналиста.

На данный момент Ассанж находится под стражей в Великобритании. США предъявили ему обвинения по 18 пунктам, в том числе в нарушении закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. Ему грозит 175 лет тюремного заключения.

С 2012 года Ассанж скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне, после того как в Швеции его обвинили в сексуальных домогательствах и изнасиловании, а в США ожидали его экстрадиции. Спустя семь лет эквадорское диппредставительство выдало журналиста британским властям.

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