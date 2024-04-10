Эксперт прокомментировал заявление Байдена о рассмотрении закрытия дела Ассанжа

Сейчас президенту США Джо Байдену важно делать мощные PR-ходы, чтобы поднять свой рейтинг. Об этом 10 апреля рассказал главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев «Известиям», комментируя заявление американского лидера о том, что он рассматривает просьбу Австралии о закрытии дела основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

Эксперт напомнил, что сейчас в Америке идет предвыборная гонка, поэтому, по мнению Васильева, Байден готов освободить Ассанжа ради увеличения своего рейтинга.

Также он утверждает, что сейчас ситуация у президента складывается «не лучшим образом».

«Возможно, ему нужны какие-то мощные такие PR-ходы, чтобы переломить ход кампании, тем более когда речь идет о СМИ. Чтобы СМИ сменили гнев на милость и стали хорошо освещать Байдена», — заключил эксперт.

Ранее 10 апреля после торжественной церемонии, посвященной визиту премьер-министра Японии Фумио Кисиды, Байден заявил, что власти США рассматривают просьбу Австралии прекратить судебное преследования основателя WikiLeaks. С данным призывом депутаты австралийского парламента обратились к США и Великобритании в феврале. Как сообщал тогда телеканал SBS, предложение внес независимый депутат Эндрю Уилки. Он назвал очевидным для всех то, что Ассанж достаточно страдал. Обращение поддержали 86 депутатов, против же проголосовали 42 парламентария.

25 марта Высокий суд Лондона разрешил Ассанжу обжаловать решение об экстрадиции в США, вынесенное еще в 2022 году. Если бы журналисту отказали в подаче апелляции, его могли бы экстрадировать в течение нескольких дней. Жена Ассанжа Стелла раскритиковала вердикт и призвала Белый дом снять все обвинения с супруга. Сводный брат журналиста Гэбриэл Шиптон также отметил, что его здоровье находится в очень опасном состоянии.

До этого, 20 марта, The Wall Street Journal сообщала со ссылкой на источники, что американский минюст изучает возможность завершения юридического преследования Ассанжа, предоставив ему право признать вину по смягченному обвинению. По информации журналистов, это открывает возможность для сделки, которая может привести к освобождению журналиста.

На данный момент Ассанж находится под стражей в Великобритании. США предъявили ему обвинения по 18 пунктам, в том числе в нарушении закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. Ему грозит 175 лет тюремного заключения.

С 2012 года Ассанж скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне, после того как в Швеции его обвинили в сексуальных домогательствах и изнасиловании, а в США ожидали его экстрадиции. Спустя семь лет эквадорское диппредставительство выдало журналиста британским властям.