США рассматривают просьбу Австралии закрыть дело против Ассанжа

Власти США рассматривают просьбу Австралии прекратить судебное преследования основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Об этом 10 апреля заявил американский лидер Джо Байден после торжественной церемонии, посвященной визиту премьер-министра Японии Фумио Кисиды.

«Мы рассматриваем это», — приводит газета The Washington Times его ответ на соответствующий вопрос журналистов.

С данным призывом депутаты австралийского парламента обратились к США и Великобритании в феврале. Как сообщал тогда телеканал SBS, предложение внес независимый депутат Эндрю Уилки. Он назвал очевидным для всех то, что Ассанж достаточно страдал. Обращение поддержали 86 депутатов, против же проголосовали 42 парламентария.

25 марта Высокий суд Лондона разрешил Ассанжу обжаловать решение об экстрадиции в США, вынесенное еще в 2022 году. Если бы журналисту отказали в подаче апелляции, его могли бы экстрадировать в течение нескольких дней. Жена Ассанжа Стелла раскритиковала вердикт и призвала Белый дом снять все обвинения с супруга. Сводный брат журналиста Гэбриэл Шиптон также отметил, что его здоровье находится в очень опасном состоянии.

До этого, 20 марта, The Wall Street Journal сообщала со ссылкой на источники, что американский минюст изучает возможность завершения юридического преследования Ассанжа, предоставив ему право признать вину по смягченному обвинению. По информации журналистов, это открывает возможность для сделки, которая может привести к освобождению журналиста.

На данный момент Ассанж находится под стражей в Великобритании. США предъявили ему обвинения по 18 пунктам, в том числе в нарушении закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. Ему грозит 175 лет тюремного заключения.

С 2012 года Ассанж скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне, после того как в Швеции его обвинили в сексуальных домогательствах и изнасиловании, а в США ожидали его экстрадиции. Спустя семь лет эквадорское диппредставительство выдало журналиста британским властям.

Позднее, 2 декабря 2022 года, основатель WikiLeaks подал апелляцию на решение о выдаче себя властям США в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). В инстанции подтвердили факт получения прошения. 5 мая 2023 года Ассанж написал письмо королю Великобритании Карлу III с просьбой навестить его в тюрьме.