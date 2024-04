Культурная неделя: выбор «Известий»

Кино

«Джойка» 12+

Фото: Anonymous Content

Режиссер: Джеймс Напье. Актеры: Дайан Крюгер, Талия Райдер, Борис Шиц, Шарлотта Уббен, Томаш Кот, Каролина Грушка, Олег Ивенко.

Фильм об американской балерине Джой Уомак в России. Картина основана на реальных событиях. Невзирая на отговоры семьи и окружения, балерина переехала в РФ, поступила в Московскую государственную академию хореографии и в 2012 году окончила ее с красным дипломом. Подражая своим любимым русским балеринам, она сражается за признание представителей лучшей балетной школы в мире. Но за красотой танца скрывается мир боли и жестокой конкуренции. Уомак стала второй американской балериной, которой удалось завершить обучение в МГАХ и получить работу в Большом театре.

С 11 апреля в прокате

«Собачья жизнь: друзья навек» 6+

Фото: World Pictures

Режиссер: Ван Сяоле. В ролях: Ян Ни, Тань Сунъюнь, У Цзин, Чжао Сяотан, И Пинъань, Сяоци, Сяо Кэлэ.

Невероятная трогательная история любви, преданности и дружбы. Когда в семье наступают непростые времена, на помощь приходит очаровательный щенок по кличке Кола. Новый друг способен вдохнуть жизнь и научить людей искренней любви и преданности. История появления щенка в семье уже сама по себе могла быть трогательной.

С 11 апреля в прокате

«Золото Рейна» 18+

Фото: Bombero International

Режиссер: Фатих Акин. В ролях: Эмилио Сакрайя, Энсар Албайрак, Джесси Альберт, Хосе Баррос.

Захватывающая история о гангстерах и рэперах в духе раннего Гая Ричи. Фильм основан на автобиографии Xatar. Череда самых невероятных поворотов. Из Ирана семья с маленьким Гиваром бежала в процветающую Германию в середине 1980-х годов и оказалась на самом дне. На новом месте были возможности, но гораздо больше было преград. За короткое время Гивар прошел путь от мелкого преступника до крупного дилера. Всё испортила пропажа партии товара: чтобы рассчитаться с картелем, Гивар совершает дерзкое ограбление. Вместе с тремя сообщниками он похищает золото на €1,7 млн. В российском прокате главного героя озвучил рэпер Леван Горозия, известный как L’One.

С 11 апреля в прокате

«Планеты Солнечной системы» 6+

Фото: Русская Филармония

Режиссер: Тамара Столбова.

Документальный фильм открывает цикл показа научно-популярных картин в планетарии. Компьютерная графика, основанная на актуальных исследовательских материалах, позволит не только увидеть планеты Солнечной системы со стороны, но и узнать, каково находиться на их поверхности. Зрители смогут полюбоваться алмазными дождями Нептуна, рождением Юпитера, горами на кольцах Сатурна и другими впечатляющими явлениями; узнают, почему нет единого мнения о природе формирования марсианского ландшафта, какого цвета на самом деле Нептун и из-за чего Плутон исключают из категории планет. Научная информация подается в понятной и увлекательной форме, расширяя границы знаний о мире, в котором мы живем.

12 апреля, 18:30, Московский планетарий

«Маяк 23» 18+

Фото: Boat Rocker Studios

Режиссеры: Левин Уэбб, Дэниэл Персивал. В ролях: Стефан Джеймс, Лина Хиди, Уэйд Богерт О’Брайэн, Стивен РутБо Мартин.

Во втором сезоне научно-фантастического триллера намечается грандиозная битва за космическую станцию. Талантливый ученый Милан Алеф одержим идеей найти здесь таинственный артефакт, который позволит ему стать чуть ли не равным богу. Он заключает Халана в тюрьму, но тому удается послать сигнал SOS на маяк под номером 67 и попросить о помощи. Он даже не подозревает, на что окажется способен искусственный интеллект, который помогал Астер ориентироваться в космосе. Кто выйдет победителем из схватки человеческого разума и набора из нулей и единиц?

С 11 апреля на «Амедиатеке»

Театр

«Королев. Главный» 12+

Фото: Москультура

Режиссер: Владимир Киммельман. В ролях: Влад Демченко, Анна Халилулина, Никита Бахметьев, Станислав Пеховский, Данила Гульков, Денис Баталенко.

В День космонавтики состоится премьера театрально-документального проекта, посвященного Сергею Павловичу Королеву, основоположнику практической космонавтики, одному из крупнейших ученых XX века в области космического ракетостроения. Сценическая версия биографии создана на основе уникальных документальных и архивных материалов, рассказывающих о главном конструкторе СССР. Здесь и личная переписка, его мысли, внутренние конфликты, переживания и, конечно, постижение космоса, полет, который человечеству удалось произвести под руководством Королева.

12 апреля, 15:00, 13–15 апреля, 18:00, Мемориальный музей космонавтики

«К чему меня жизнь не готовила. Пункт 64. Паркинсон» 12+

Фото: parkinson64.art

Режиссер: Александр Челидзе. В ролях: Александр Челидзе.

Первый в России пластический перформанс о болезни Паркинсона по мотивам книги Игоря Казачкова. Спектакль рассказывает о заболевании через художественное исследование ментальных и физических параметров тела актера. Это смелое произведение искусства, в котором болезнь Паркинсона становится источником танца о невероятной жажде жизни во всех ее проявлениях.

11 апреля, 19:00, Музей Москвы

«На всякого мудреца довольно простоты» 12+

Фото: Галина Фесенко

Режиссер: Олег Табаков. Режиссеры восстановления: Сергей Безруков, Алла Решетникова. В ролях: Кирилл Новышев, Анна Снаткина, Сергей Вершинин, Григорий Фирсов, Сергей Медведев, Елена Петрова.

Легендарный спектакль Олега Табакова продолжает жить на сцене Московского Губернского театра. История, рассказанная Островским, — энциклопедия светского общества, которая ничуть не устарела. Молодой дворянин из обедневшей семьи Егор Глумов мечтает занять видное положение в обществе. Он талантлив, умен, образован и чертовски хорош собой, но все эти качества ничего не значат, если нет денег. Понимая, что честным путем успешную карьеру сделать невозможно, Глумов решается на хитроумную интригу, а каждый свой шаг, каждое событие записывает в дневник. Используя слабости влиятельного дядюшки и его окружения, Глумов стремительно приближается к своей цели.

12 апреля, 19:00, Московский Губернский театр, Большая сцена

«Мой нежный зверь» 12+

Фото: Евгения Люлюкина

Режиссер: Андрей Житинкин. В ролях: Андрей Чернышев, Варвара Шаталова, Валерий Афанасьев, Александр Вершинин, Александр Клюквин, Валерий Бабятинский, Владимир Сафронов, Сергей Еремеев, Петр Складчиков, Варвара Андреева, Екатерина Базарова.

Премьера спектакля по драме Антона Чехова «Драма на охоте». К этому материалу театр обращается впервые. В детективной повести Чехова переплетаются любовь, верность, предательство. По мнению режиссера спектакля, народного артиста России Андрея Житинкина, это необыкновенно насыщенная история, очень современная, где каждый герой оказывается перед нравственным выбором. Чехов гениален в своих предчувствиях. Гибель Оленьки не случайна. Только человек убивает за любовь. Впрочем, в спектакле много нежности и красоты.

12 апреля, 19:00, Малый театр, Основная сцена

Музеи

«Крым — 80-летие подвига» 6+

Фото: Пресс-служба Музея победы

Выставка в Музее Победы подготовлена к годовщине начала операции по освобождению Крыма и Севастополя от нацистской оккупации в ходе Великой Отечественной войны. Новый выставочный проект посвящен подвигу солдат и офицеров Красной армии, моряков-черноморцев, участников партизанского движения, которые весной 1944 года в ходе упорных боев освободили Крым и легендарный Севастополь от немецко-фашистских захватчиков. В экспозицию вошли сотни уникальных материалов — как подлинных, так и оцифрованных — из фондов Музея Победы, а также Музея-заповедника героической обороны и освобождения Севастополя и Центрального музея Тавриды.

До 30 июня, Музей Победы

«На дне морском» 12+

Фото: polymus.ru/expo/detail/vystavka-na-dne-morskom

Выставка о силе водной стихии, породившей жизнь на Земле. Экспозиция объединяет музейные редкости и работы 11 художников — от признанных мастеров, таких как Владимир Дубосарский, до восходящих звезд искусства. Зрителей ждет водоворот образов и погружение в затерянное подводное царство, где скрываются идеи, смыслы и подлинные сокровища. Этот совместный проект Политехнического музея и Галереи на Елоховском создан при поддержке Московской спасательной службы и галереи «Триумф».

С 11 апреля до 19 мая, Галерея на Елоховском

«Бессмертие подвига. К 80-летию освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков» 12+

Фото: РОСИЗО

В 2024 году в странах СНГ отмечают знаменательную дату — 80-летие освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков. Государственный музейно-выставочный центр «РОСИЗО» и Мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой» представят в Москве выставочный проект. Он воссоздаст одну из самых ярких героических страниц общей истории братских народов, связанных едиными культурными, духовными и нравственными ценностями.

С 12 апреля до 9 июня, выставочные залы «РОСИЗО»

«День рождения «Современника» 16+

В день рождения «Современника» состоится торжественное открытие музея театра. Открытие музея — чрезвычайно значимое и долгожданное событие. Со дня основания «Современника» сотрудники театра собирали, хранили, изучали материалы и документы, связанные с его историей и современностью. За годы существования театра сформировался обширный архив материалов и редких экспонатов. В коллекции музея театра сегодня представлены протоколы обсуждений спектаклей и заседаний художественного совета, экземпляры пьес, афиши и программки всех спектаклей театра, начиная с 1956 года. Экспозиция строится по хронологическому принципу и охватывает временной период с открытия по 2019 год, а также «новейшую» историю» театра.

15 апреля, Театр «Современник»

«Коллажи Альфреда Шнитке» 6+

Фото: Сайт Мэра Москвы

К 90-летию со дня рождения композитора Альфреда Шнитке Музей музыки подготовил выставку. Название выбрано не случайно. В музыке термин «коллаж» применяется к произведениям, состоящим из разнородных цитат. Работая во всех жанрах и стилях, Шнитке умело сочетал в своей музыке сложное и банально простое, используя цитаты буквально «от Баха до Оффенбаха», наполнял произведения философским смыслом. Ангельское и дьявольское, столкновение добра и зла — главные темы творчества композитора. Среди экспонатов выставки представлены личные вещи, принадлежавшие композитору: письменные принадлежности, книги из домашней библиотеки, награды, а также магнитофон и предметы мебели.

До 21 июля, Музей Сергея Прокофьева

Концерты

«Привет, Луи!» 6+

Фото: Концертное агентство "Подмосковные вечера"

Известный трубач и телеведущий, заслуженный артист Татарстана Вадим Эйленкриг и артисты его творческого объединения Eilenkrig Crew представят джазовый коктейль из произведений, прославивших великого Луи Армстронга. Среди композиций, исполняемых в этот вечер, будут Let My People Go, What a Wonderful World и другие легендарные сочинения. Своим концертом музыканты хотят выразить дань уважения и любви к бессмертному наследию Сачмо, ставшего бесспорной иконой джаза.

17 апреля, 19:00, Большой зал Московской консерватории

«Золотые хиты ABBA» 6+

Фото: Пресс-служба оркестра Русская Филармония

Золотые хиты легендарной группы ABBA в исполнении звезд мюзиклов Наталии Быстровой, Юлии Чураковой и оркестра «Русская филармония». В программе — Dancing Queen, Thank you for the music, Money, money, SOS, I have a dream, Voulez Vous, Super Truper, Mamma Mia и другие хиты мегапопулярной группы.

За работу в мюзикле «Mamma Mia!» солистка группы ABBA Анни-Фрид Лингстад назвала Наталию Быстрову «лучшей исполнительницей главной роли этого мюзикла в мире».

11 апреля, 19:00, Дом музыки

«Музыка нашего времени» 12+

Фото: Владимир Иванов

Вечер современной вокальной музыки проводится в сотрудничестве с фестивалем современной оперы «Приглушенные голоса». Зрителям представят две камерные оперы Татьяны Чудовой: «Сон Татьяны» по мотивам романа «Евгений Онегин» и «Голова профессора Доуэля». Также в программе: премьера вокального цикла из шести песен британского композитора Джона Тавенера на стихи Анны Ахматовой, мировая премьера произведения «Две сказки» Юрия Буцко на стихи Ивана Бунина и пять песен из вокального цикла композитора Валерия Гаврилина «Русская тетрадь».

15 апреля, 19:00, КЗ «Зарядье», Малый зал

Премии

V Национальная премия в области веб-контента 16+

Фото: premia-w.ru

Премия вручается с 2018 года и отмечает самые яркие и оригинальные проекты российского интернета. Будут объявлены победители в блоках «PROконтент» и «PROдвижение», впервые отметят проекты, созданные при участии искусственного интеллекта. Призы будут вручаться по итогам голосования индустрии — представителей онлайн-кинотеатров, ТВ-каналов и медиаресурсов.

В категории «Лучший режиссер интернет-сериала» соревнуются более 40 режиссеров, которые представили свои сериалы в прошлом году. Среди них Жора Крыжовников, Федор Бондарчук, Игорь Твердохлебов, Дарья Мороз, Мария Шульгина, Никита Власов.

В номинации «Лучший интернет-сериал (хронометраж более 24 минут)» — рекордные 43 номинанта, среди которых все главные хиты прошлого года — «Актрисы», «Балет», «Лада голд», «Волшебный участок», «Жить жизнь», «Мир! Дружба! Жвачка!», «Плейлист волонтера», «Фишер», «Черное облака», «Слово пацана. Кровь на асфальте».

15 апреля, 19:00, Цифровое деловое пространство

Фестивали

«Искусство в ощущениях. Античность 2.0» 0+

Фото: Пресс-служба фестиваля

Инклюзивный фестиваль «Искусство в ощущениях. Античность 2.0» — еще один этап масштабной программы по созданию в музее комфортной и доступной среды. Проект обращен, в первую очередь, к особым посетителям, но будет интересен всем, кто мечтает прикоснуться к памятникам мировой культуры. Эрмитаж дарит своим гостям эту возможность, размещая тактильные копии шедевров на постоянной экспозиции. Участники фестиваля смогут познакомиться с излюбленными сюжетами вазописцев, узнать новое об античных богах и героях, греческих праздниках и пирах, о театре и спортивных состязаниях эллинов. В программе — лекции, экскурсии, арт-медиации, мастер-классы и игры для незрячих и слабовидящих, глухих и слабослышащих детей и взрослых, людей с особенностями ментального развития и нарушениями опорно-двигательной системы.

До 28 апреля, Эрмитаж (Санкт-Петербург)

Международный фестиваль студенческих фильмов и творческой фотографии «Золотая пятерка» 16+

Фото: Пресс-служба фестиваля

Фестиваль, созданный студентами для студентов и объединяющий творческую молодежь уже более 20 лет. Идеальная формула цвета — какая она? Фестиваль предлагает поразмышлять над этим вопросом и найти уникальную формулу в кинокартинах или фотопроизведениях. Организаторы обещают буйство красок и классический монохром. В фестивале примут участие девять стран (Россия, Казахстан, Кыргызстан, Иран, Индия, Канада, Беларусь, Таджикистан, Палестина). Всего было прислано в категориях кино/фото/анимация около 1,2 тыс. заявок (500 — кино и анимация, 700 — фото). До финала дошли более 500 участников.

17–18 апреля, Московский государственный институт культуры

Экскурсии

«Век Сатиры» 16+

Фото: Пресс-служба выставки

Театр сатиры накануне своего 100-летнего юбилея представляет уникальную экскурсию по закулисью, которую ведут артисты театра. Экскурсия «Век Сатиры» включает в себя знакомство с пространством и людьми театра: история здания на Триумфальной площади и история легендарной труппы, процесс создания спектакля и детали его сборки, вас ждет рассказ о выдающихся людях, чья жизнь и творчество были связаны с Театром сатиры. Посетители увидят закулисье театра, исторические гримерки, декорационный цех и многое другое, что скрывается за сценой и зрительским фойе.

Экскурсия, посвященная 100-летнему юбилею театра, будет проходить по понедельникам, когда большинство театров закрыты для зрителей. Такой «театральный понедельник» станет регулярным, и вести его будут артисты труппы. Ближайшую экскурсию проведут народный артист Юрий Васильев и Майя Горбань.

15 апреля, 19:00, Театр Сатиры