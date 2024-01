«Медвежья» заслуга: какие сериалы взяли главную телепремию

В США в ночь на 16 января объявили лауреатов главной телевизионной премии — «Эмми». Церемония должна была состояться еще осенью 2023 года, но была перенесена из-за голливудских забастовок. В списке победителей главные сериальные хиты — «Наследники», «Медведь», «Грызня». «Известия» рассказывают о том, кто еще забрал статуэтки и какие из номинированных шоу действительно заслуживают внимания российских зрителей.

Сыграли вничью

75-я церемония вручения премии «Эмми», которую принято считать сериальным «Оскаром», прошла в Лос-Анджелесе. Номинировались на нее сериалы, вышедшие в период с 1 июня 2022 года по 31 мая 2023-го. Награждение должно было состояться еще в сентябре, но его перенесли из-за голливудских забастовок. Фаворитами стали нашумевшие «Наследники» и сериал «Медведь», которые заработали по шесть трофеев.

Первый из этих проектов стал лучшим драматическим сериалом. Награды получили также исполнившие главные роли Киран Калкин и Сара Снук . Мэттью Макфэдьен был назван лучшим актером второго плана. Марк Майлод получил статуэтку за режиссуру, Джесси Армстронг — за сценарий.

Кадр из сериала «Наследники» Фото: Gary Sanchez Productions

— Это сатира на всё то, что нами управляет. Там неслучайно всё крутится вокруг медиаимперии человека, который пытается воспитывать весь мир, при этом не сумев воспитать собственных детей. Парадокс этой истории в том, что там нет ни одного положительного персонажа. Это удивительно! Они все конченые кретины и соревнуются только в том, кто больше идиот. Это создает мощный комедийный аттракцион , — объяснил «Известиям» сценарист Андрей Золотарев. — В то же время там много очень точных драматических сцен. Этот сериал невероятно хорош мизансценированием, тем, как они умеют выстраивать сцену внутри. Вроде бы ты смотришь какую-то очень прозаичную вещь, банальную сцену семейного ужина, при этом внутри разворачивается столько микродрам.

Производственная драма

«Медведь» же стал лучшим комедийным сериалом , а его звезда, актер Джереми Аллен Уайт (известный зрителю по «Бесстыжим») — лучшим актером этого жанра.

Кадр из сериала «Медведь» Фото: FX Productions

— В выборе и номинантов, и лауреатов заметно, что американская публика очень требовательна к контенту. И, чтобы быть успешным, шоу не просто должно быть многофигурными, с ярким сеттингом, с четко прописанными персонажами и их арками. Всего этого недостаточно. Совершенно очевидно, что должна быть публицистика, сатира, узнаваемость язв общества . Это есть в комедийных сериалах. В «Медведе» это особенно ощущается. Шоу должно отражать реальную жизнь и реальные потребности аудитории, — отмечает кинообозреватель «Известий» Сергей Сычев.

В своей категории проект также забрал статуэтки за режиссуру и сценарий (Кристофер Сторер) . Лучшими актером и актрисой второго плана стали Эбон Мосс-Бакрак и Айо Эдебири. Андрей Золотарев считает «Медведя» не столько комедией, сколько производственной драмой.

— Это жанр, забытый в России, потому что у нас производственная драма традиционно считается советским явлением. Но мы видим, что наши коллеги прекрасно справляются с этим, — сказал Андрей Золотарев. — «Медведь» — история о том, как устроена кухня и в буквальном, и в переносном смысле. С одной стороны, это мощный сюжет исправления — команда меняется благодаря новому человеку. И с другой, наблюдать за тем, что именно творится на кухне, невероятно интересно. И вот это соединение производственной драмы и сюжета исправления дало довольно ожидаемый, но очень правильный толчок этой истории. Она очень честно сделана.

Кадр из сериала «Грызня» Фото: A24

Следом по числу статуэток идет мини-сериал «Грызня» с Али Вонг и звездой «Ходячих мертвецов» Стивеном Ёном. Проект победил в своей категории, а исполнители главных ролей были названы лучшими актером и актрисой в мини-сериале . Также отмечены режиссура и сценарий. Зарубежные критики сходятся во мнении, что результаты были предсказуемы, учитывая задержку церемонии на несколько месяцев, а большинство победителей — хиты на злободневные темы.

«Премия «Эмми» известна тем, что на ней выбирают один проект и не отпускают его на протяжении нескольких лет подряд. Возможно, мы когда-нибудь утомимся от «Грызни», разбирающей награды. Но пока победители выглядят свежо и захватывающе, и они отражают продуктивный диалог внутри киноиндустрии», — подвел итоги церемонии Ричард Лосон из Vanity Fair.

Предсказуемо без статуэтки не осталась Дженнифер Кулидж. После съемок в «Белом лотосе» та самая мама Стифлера из «Американского пирога» переживает новую волну славы. По версии «Эмми» она стала лучшей актрисой второго плана в драматическом сериале. До этого ее работу отметили и на премии «Золотой глобус». Впрочем, на «Эмми» это единственная награда «Белого лотоса». Стив Понд из The Wrap пишет, что проекту пришлось нелегко из-за серьезной конкуренции.

Дженнифер Кулидж Фото: REUTERS/Aude Guerrucci

«На прошлой церемонии, которая была еще в сентябре 2022 года, первый сезон шоу получил пять наград в категории «Лучший мини-сериал», а потом еще пять призов на прошлогодних «Креативных искусствах». В этом году его переместили в номинацию «Лучший драматический сериал», и ему пришлось бороться с «Наследниками» и «Последними из нас». В итоге «Белый лотос» получил только одну статуэтку», — отметил обозреватель.

Бороться с «Наследниками», «Медведем» и «Грызней» оказалось непросто и другим, казалось бы, громким проектам. Несмотря на то что результаты называют предсказуемыми, всё же неожиданно остались без статуэток «Одни из нас», «Тед Лассо» и «Уэнсдэй».

Зато «Начальная школа «Эбботт», «Черная птица» и «Монстр: История Джеффри Дамера» получили по статуэтке за игру актеров.

В ночь на 16 января в Лос-Анджелесе состоялось 75-е вручение американской телевизионной премии «Эмми». В 26 номинациях соревновались сериалы и шоу ведущих телеканалов Америки. Подробности — в фотогалерее «Известий» Фото: AP Images/Invision for the Television Academy/Mark Von Holden Легенды мирового кино Моника Белуччи и Тим Бертон посетили церемонию вместе. Об их романе стало известно в прошлом году Фото: Getty Images/Los Angeles Times/Myung J. Chun Актриса и сценаристка Исса Рэй появилась на традиционной серебряной дорожке в экстравагантном платье из перьев от Памеллы Роланд Фото: Getty Images/Kevin Mazur Британская актриса Ханна Уоддингэм номинировалась на премию за лучшую роль второго плана в комедийном сериале («Тед Лассо») Фото: Getty Images/Frazer Harrison Уроженка Неаполя Симона Табаско прославилась ролью секс-работницы Лючии в сериале «Белый Лотос», благодаря чему вошла в список 30 самых влиятельных людей до 30 лет журнала Forbes Фото: Getty Images/Neilson Barnard Фотомодель и активистка Эмма Брукс Макалистер появилась на церемонии в серебристом облегающем комплекте вьетнамского бренда Do Long Фото: Getty Images/Neilson Barnard Британец Брайан Кокс номинировался в категории «Лучший актер в драматическом сериале». Впервые в этой номинации присутствовали сразу три актера из одного сериала («Наследники») Кокс, Киран Калкин и Джереми Стронг, сыгравшие отца и двух сыновей Фото: Getty Images/Frazer Harrison Кери Расселл номинировалась на премию за лучшую женскую роль в сериале «Дипломатка» Фото: Getty Images/Frazer Harrison Лауреат премий Лоренса Оливье и «Золотой глобус», британский актер и продюсер Том Хиддлстон и его гражданская жена Зави Эштон Фото: AP Images/Invision for the Television Academy/Jordan Strauss Рейчел Броснахэн в четвертый раз номинировалась на «Эмми» за исполнение главной роли в сериале «Удивительная миссис Мэйзел» (в 2018 году она уже получила за него награду) Фото: Getty Images/Neilson Barnard Ожидающая ребенка Сьюки Уотерхаус пришла на церемонию в открытом ярко-красном платье от Valentino Фото: Getty Images/Variety/Gilbert Flores Джессика Честейн пришла на «Эмми» за исполнение главной роли в сериале «Удивительная миссис Мэйзел» в неоново-зеленом платье Gucci, но награды, увы, не получила. Актриса номинировалась на премию за лучшую женскую роль в мини-сериале или фильме за сериал «Джордж и Тэмми» о звездах кантри Джордже Джонсе и Тэмми Уайнетт Фото: AP Images/Invision for the Television Academy/Jordan Strauss Дженна Ортега и Шерил Ли Ральф выступили на церемонии с совместной речью Фото: Getty Images/Kevin Winter Звезда сериала «Убийства в одном здании», актриса и певица Селена Гомес в изысканном платье из пайеток от Oscar de la Renta Фото: AP Images/Invision for the Television Academy/Jordan Strauss

— Мне нравится, что, в отличие от «Золотого глобуса», почтили «Начальную школу «Эбботт», которая получила приз за лучшую актрису. На «Золотом глобусе» вообще никак этот сериал, на мой взгляд, совершенно выдающийся, не почтили, никаких наград не ему дали. И мне категорически не нравится, что в очередной раз позабыли про «Лучше звоните Солу». У него рекорд — 53, кажется, номинации за всё время и ни одной награды на «Эмми» , — поделился с «Известиями» кинокритик и киновед Иван Афанасьев.

Под занавес церемонии на сцене «Эмми» вспомнили коллег из киноиндустрии, которые ушли в 2023 году, в том числе звезду сериала «Друзья» Мэттью Перри. В этот момент артисты исполняли кавер на песню I’ll Be There for You, которая играла в заставке ситкома.