В Хабаровске появится аллея «сакуры»

Сорок декоративных цветущих кустарников, которые в народе привыкли называть сакурой, высадят в районе Тургеневской лестницы в Хабаровске. Такое поручение дал глава города Сергей Кравчук, сообщает пресс-служба мэрии в среду, 10 апреля.

«Мы уже разместили там более десятка сосен, разбили цветочную клумбу, где посадили многолетнюю гортензию, весной дополним дизайн цветника петуниями. Надеемся, что сакура тоже зацветет и порадует горожан своей неповторимой красотой», — сказала глава МБУ «Горзеленстрой» Зоя Русина, цитирует ИА AmurMedia.

По ее словам, после завершения реконструкции объекта в 2023 году Кравчук сразу же поручил продумать его оригинальное оформление. В районе лестницы будут высаживать не японскую, а хабаровскую «сакуру», которая называется луизеанией, или миндалем декоративным трехлопастным. Но в простонародье на Дальнем Востоке все с детства называют этот декоративный куст сакурой. Настоящая японская сакура — это не кустарник, а дерево, причем плодоносящее.

Специалисты «Горзеленстроя» начнут «прописывать» новые растения в рамках основной кампании по озеленению, как только оттает почва. Это произойдет не ранее 20 апреля. Всего в 2024 году планируют высадить 2,2 тыс. деревьев хвойных и лиственных пород (это сосны, лиственницы, клены, ясени, груши, яблони), а также 1,7 тыс. кустарников.