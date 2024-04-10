В Госдуме обвинили ЕС в попытке отомстить Сербии за дружбу с Россией

Евросоюз пытается отомстить Сербии за дружбу с Россией, заново подняв тему с геноцидом в Сребренице. Об этом зампред Госдумы Александр Бабаков заявил «Известиям» 10 апреля.

7 апреля на чрезвычайном заседании правительства президент Сербии Александр Вучич сообщил, что голосование по резолюции о геноциде в Сребренице состоится по инициативе Германии на Генассамблее ООН 27 апреля, а решение о приеме Косово в Совет Европы должно быть принято на сессии ПАСЕ 16 апреля и утверждено в комитете министров СЕ 16 мая.

«Безусловно, события в Сребренице летом 1995 года — это страшная беда, в результате которой погибли тысячи людей, но это преступление уже было расследовано органами международного правосудия. Не может быть суда по одному и тому же вопросу дважды, как сказал Вучич. Хочу напомнить, что госдеповские бюрократы в июле 2015 года уже пытались протащить резолюцию Совета Безопасности ООН, в которой вместе с осуждением «преступления геноцида, которое было совершено в Сребренице» содержалось несправедливое, ложное обвинение в адрес сербов. Однако Россия своевременно среагировала и наложила вето на документ, заявив перед голосованием о недопустимости искажения фактов в угоду геополитическим интересам отдельных стран и создания условий обострения ситуации в Балканском регионе, угрожающем перерасти в новое противостояние», — сказал Бабаков.

По мнению парламентария, очевидно, что заокеанскими инициаторами голосования по признанию геноцида и приему Косово в СЕ двигают не гуманитарные соображения, а стремление изменить политику Сербии и ликвидировать ее суверенитет.

«Можно предположить, что после принятия в ООН апрельской резолюции в Евросоюзе объявятся инициаторы предъявить Сербии требования по выплате репараций. Именно таким способом Европейская комиссия пытается лишить Сербию ее политического и экономического суверенитета. За океаном хотят наказать Сербию за непослушание, поэтому решили отомстить Белграду за независимую, суверенную позицию и дружественные отношения с Россией. Проще говоря, чтобы разбить союз Сербии и России, американские кукловоды готовы создать на карте Европы очередной очаг напряжения, который при их активном участии может перерасти в вооруженный конфликт. Уверен, что в этой непростой ситуации Россия, оставаясь настоящим и искренним другом Сербии, сделает всё, чтобы не допустить нового конфликта на Балканах», — заключил он.

29 марта Вучич указывал, что страны Запада оказывают постоянное давление на Сербию из-за непризнания самопровозглашенного Косово, военного нейтралитета, отношения Белграда к украинскому конфликту и отказа от введения санкций против России.

6 марта президент России Владимир Путин отметил, что сербский народ всегда был надежным союзником РФ. Отношения между Москвой и Белградом носят особый характер, подчеркнул глава государства.

В феврале Вучич описал отношения народов РФ и Сербии пословицей «Друг познается в беде». Кроме того, Вучич пожелал «российскому братскому и дружественному народу» безопасности и стабильности, а также успехов в проведении президентских выборов.