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В РАН рассказали о дальнейшем развитии лунной программы в РФ

Петрукович: лунная программа в РФ будет продолжена в приоритетном порядке
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Фото: ТАСС/Роскосмос Медиа
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Лунная программа в РФ будет продолжена, причем в приоритетном порядке. Следующие запуски космических аппаратов запланированы на 2027 и 2028 годы, заявил 10 апреля директор Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович, выступая на пресс-конференции в МИЦ «Известия», приуроченной к Дню космонавтики.

«Принято политическое решение, что лунная программа не остановится. Она будет продолжена, причем продолжена в приоритетном порядке. И мы ждем следующие запуски в 2027–2028 году. Это космический аппарат «Луна-26» — спутник Луны, который будет строить карты Луны в различных диапазонах света с орбиты. И «Луна-27» — посадочный аппарат, который должен положить начало российской лунной базе: сесть в удобное место удобного полюса и сделать первичный анализ этой площадки с точки зрения ее пригодности для дальнейшего развития, для посадки других космический аппаратов», — рассказал Петрукович.

Говоря о предыдущем проекте — «Луна-25», который закончился аварией космической станции, — он отметил, что негативный опыт был учтен.

«Как и положено по техническим регламентам, после аварийной ситуации делается полный разбор причин, разрабатываются рекомендации, подписывается специальный план действий. Все эти мероприятия предприятием «Роскосмоса» были выполнены. Будут выполнены дополнительные работы по совершенствованию бортовой аппаратуры, по совершенствованию режимов испытаний для предотвращения таких ситуаций в будущем», — сказал он.

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Автоматическая межпланетная станция «Луна-25» была запущена с космодрома Восточный 11 августа с запуском ракеты-носителя «Союз-2.1б». Событие стало первой в истории современной России миссией на естественный спутник Земли. Позже она была выведена на траекторию полета к спутнику Земли.

После сообщений о нештатных ситуациях при переходе на посадочную орбиту станция столкнулась с поверхностью Луны и прекратила свое существование.

Тем не менее, несмотря на внештатную ситуацию, «Луна-25» успела передать собранные материалы о лунной поверхности.

Как рассказал глава «Роскосмоса» Юрий Борисов, «Луна-25» разбилась вследствие того, что акселерометры не передали информацию, нужную для выключения двигателя.

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