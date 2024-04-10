В РАН назвали «Ангару-5» будущим российской космонавтики

Ракета-носитель «Ангара-А5» — это будущее российской космонавтики, заявил 10 апреля директор Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович, выступая на пресс-конференции в МИЦ «Известия», приуроченной ко Дню космонавтики.

«Ракета очень важна, потому что это ракета тяжелая, как мы говорим, тяжелого класса. Она выводит 20 с небольшим тонн на низкую околоземную орбиту — это примерно масса одного блока станции РОС, станции МКС или массы космического аппарата, предназначенного для исследований дальнего космоса. Вот проект «Спектр УФ», о котором здесь сегодня будет речь, ультрафиолетовый телескоп должен быть выведен на этой ракете. Если мы хотим вернуть грунт с Луны, то нужна эта ракета. Долететь до Венеры», — рассказал Петрукович.

Кроме того, он обратил внимание, что «Ангара-А5» работает на экологически чистых компонентах топлива.

«И это ракета с пусковой установкой на новом российском космодроме. То есть без преувеличения можно сказать, что это будущее российской космонавтики», — подчеркнул ученый.

Ранее в среду первый пуск ракеты-носителя «Ангара-А5» с космодрома Восточный был отменен во второй раз. Глава «Роскосмоса» Юрий Борисов назвал причиной этого сбой системы контроля запуска двигателя.

Первый пуск ракеты-носителя должен был состояться накануне, 9 апреля, однако он был отменен. Как позднее указал Борисов, решение приняли из-за сбоя системы наддува бака окислителя центрального блока. Позднее госкомиссия разрешила пуск «Ангары-А5» в резервное время.

«Ангара» — семейство экологически чистых ракет-носителей различных классов. В него входят легкие носители «Ангара-1.2», тяжелые «Ангара-А5» и модернизированная «Ангара-А5М», повышенной грузоподъемности «Ангара-А5В».