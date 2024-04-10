ЕС выплатит Киеву €1,5 млрд поддержки при положительной оценке реформ

Европейская комиссия выплатит Украине €1,5 млрд поддержки, если положительно оценит выполненные Киевом условия получения платежа. Об этом 10 апреля сообщили на официальном сайте Европейской комиссии.

«Второй транш предварительно согласованного финансирования в размере €1,5 млрд предусмотрен в апреле при условии положительной оценки выполнения согласованных условий», — говорится в заявлении.

Отмечается, что все члены руководящего комитета ЕК подтвердили свою готовность продолжать поддерживать Украину.

Встреча также предоставила возможность обменяться мнениями о поддержке скорейшего восстановления и реконструкции Украины, включая наиболее насущные потребности в энергетическом секторе.

Ранее в этот день Госдепартамент США одобрил возможную продажу Украине комплектов для обслуживания зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Hawk на $138 млн. Отмечается, что подобное решение связано с тем, что существует чрезвычайная ситуация, которая требует «немедленной продажи правительству Украины вышеуказанных оборонных товаров и услуг в интересах национальной безопасности США».

9 апреля глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель рассказал, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба попросил у него семь систем Patriot. Боррель отметил, что у западных стран есть около 100 батарей Patriot, и пожаловался, что они не могут выделить семь из них Украине.

4 апреля Кулеба в день 75-летия НАТО попросил у альянса зенитно-ракетные комплексы Patriot. Он подчеркнул, что это единственная система ПВО, эффективная против баллистических ракет Вооруженных сил России. Тогда же глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак обратил внимание, что Киеву нужны не только сами Patriot, но и снаряды к ним.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в тот же день сообщил, что в альянсе понимают, что помощь Украине нужна в срочном порядке, и государства блока уже изучают вопрос о направлении Patriot ВСУ.