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США одобрили продажу Киеву комплектов для обслуживания ЗРК Hawk на $138 млн

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Фото: commons.wikimedia.org
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Госдепартамент США одобрил возможную продажу Украине комплектов для обслуживания зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Hawk на $138 млн. Об этом 9 апреля сообщает Агентство по сотрудничеству в области безопасности Пентагона.

«Государственный департамент принял решение одобрить возможную продажу Украине ракетной системы жизнеобеспечения Hawk и связанных с ней элементов материально-технического обеспечения и программной поддержки, стоимость которой оценивается в $138 млн», — говорится в заявлении военного ведомства.

Отмечается, что подобное решение связано с тем, что существует чрезвычайная ситуация, которая требует «немедленной продажи правительству Украины вышеуказанных оборонных товаров и услуг в интересах национальной безопасности США».

«Предлагаемая продажа будет способствовать достижению внешнеполитических целей и задач национальной безопасности Соединенных Штатов путем повышения безопасности страны-партнера, которая является движущей силой политической стабильности и экономического прогресса в Европе», — подчеркивается в заявлении.

В документе также уточняется, что Вооруженным силам Украины (ВСУ) срочно необходимо увеличить свои возможности по защите от российских ракетных ударов и воздушных возможностей Вооруженных сил РФ.

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Ранее, 9 апреля, глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель рассказал, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба попросил у него семь систем Patriot. Боррель отметил, что у западных стран есть около 100 батарей Patriot, однако они не могут выделить семь из них Украине.

4 апреля Кулеба в день 75-летия НАТО попросил у альянса зенитно-ракетные комплексы Patriot. Он подчеркнул, что это единственная система ПВО, эффективная против баллистических ракет Вооруженных сил России. Тогда же глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак обратил внимание, что Киеву нужны не только сами Patriot, но и снаряды к ним.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в тот же день сообщил, что в альянсе понимают, что помощь Украине нужна в срочном порядке, и государства блока уже изучают вопрос о направлении Patriot ВСУ.

Газета Politico 3 апреля отметила, что министры ряда стран — участниц НАТО «закатили глаза», когда узнали сумму, которую альянс планирует вложить в планируемое создание фонда военной помощи Киеву. Часть стран Запада обеспокоена, что передача блоку $100 млрд для поставок оружия Украине разрушит усилия ЕС по повышению собственной обороноспособности.

До этого, 26 марта, Кулеба признал, что союзники Киева не собираются передавать Украине дополнительные ЗРК Patriot, но готовы предоставить снаряды для систем ПВО.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украине.

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