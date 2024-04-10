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Захарова сообщила о расследовании после данных о применении ВСУ химоружия

Захарова о применении ВСУ химоружия в зоне СВО: ожидаем результатов расследования
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Фото: Global Look Press/dpa/Karl-Josef Hildenbrand
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова в среду, 10 апреля, сообщила, что ведется расследование после появления информации о применении украинскими боевиками химического оружия в зоне спецоперации.

«Мы видели сообщения СМИ. В настоящее время этой темой занимаются эксперты. Ожидаем результатов расследования», — сказала она «Известиям».

Боевое отравление: откуда у Украины химическое оружие
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Ранее в этот день сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) применили химоружие рядом с Клещеевкой на артемовском направлении в Донецкой Народной Республике (ДНР). В распоряжении «Известий» появилось видео с неразорвавшимся снарядом такого оружия. Его обнаружили штурмовики бригады отряда «Байкал». При вдохе вещества из неразорвавшейся колбы у человека начинается сильный кашель, также возможен ожог верхних дыхательных путей.

До этого, 6 марта, постпред РФ при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), российский посол в Нидерландах Владимир Тарабрин на полях сессии исполнительного совета организации представил данные об использовании Украиной химически опасных объектов в военных целях.

4 марта сообщалось, что ФСБ России задержала трех жителей Мелитополя, подозреваемых в подготовке терактов с использованием химического оружия. «Известия» выяснили, что целями этих атак должны были стать российские военные и губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. В ходе обысков у задержанных изъяли, в частности, боевое отравляющее вещество BZ. Оно воздействует на центральную нервную систему человека, вызывая галлюцинации, страх, подавленность, слепоту и глухоту.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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