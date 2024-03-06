РФ представила ОЗХО данные об использовании Украиной химвеществ в военных целях

Россия на полях сессии исполнительного совета Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) представила данные об использовании Украиной химически опасных объектов в военных целях. Об этом в среду, 6 марта, сообщил постпред РФ при организации, российский посол в Нидерландах Владимир Тарабрин.

Россия продолжит активно информировать ОЗХО о сохраняющейся химической угрозе на Украине, а также предупреждать о химических провокациях со стороны украинских Вооруженных формирований (ВФУ) и сообщать факты использования ими химически опасных объектов в военных целях.

«В рамках этой деятельности 5 марта 2024 года провели мероприятие на полях сессии, в ходе которого представили имеющиеся в распоряжении Минобороны России данные на этот счет», — заявил Тарабрин, выступая на 105-й сессии исполнительного совета ОЗХО, его слова приводятся на сайте посольства РФ в Нидерландах.

Предотвращение подобных преступных деяний является общей ответственностью государств — участников Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО), подчеркнул дипломат.

Среди прочего он также заявил, что применяемая «коллективным Западом» по отношению к России тактика по вбрасыванию десятков фальшивок и бездоказательных обвинений в использовании химического оружия является неприемлемой.

«Такие действия имеют единственную цель — дискредитировать Российскую Федерацию как ответственного гаранта международного мира и безопасности и государства — участника КЗХО», — подчеркнул Тарабрин.

105-я сессия исполнительного совета ОЗХО проходит в Гааге с 5 по 8 марта.

Накануне замглавы Минпромторга Кирилл Лысогорский рассказал «Известиям», что Россия системно отслеживает и документирует применение украинскими формированиями химических отравляющих веществ в зоне специальной военной операции. При этом замминистра предположил, что Украина будет препятствовать объективному и беспристрастному рассмотрению вопроса на площадке ОЗХО.

Ранее сообщалось, что ФСБ России задержала трех жителей Мелитополя, подозреваемых в подготовке терактов с использованием химического оружия. «Известия» выяснили, что целями этих атак должны были стать российские военные и губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. В ходе обысков у задержанных изъяли, в частности, боевое отравляющее вещество BZ. Оно воздействует на центральную нервную систему человека, вызывая галлюцинации, страх, подавленность, слепоту и глухоту.

Помимо этого 19 февраля начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты Игорь Кириллов заявил, что ВСУ регулярно применяют химические вещества против российских военных. В частности, 28 декабря 2023 года на краснолиманском направлении на позиции российских войск были сброшены газовые гранаты американского производства, снаряженные веществом CS.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».