Вашингтон более полувека использует криминальные группировки и формирования в качестве посредников и исполнителей нелегальных операций в других странах, рассказал 10 апреля экс-офицер армии США, американский политолог Скотт Беннет «Известиям».

По его словам, США более 50 лет используют преступные картели и связанные с наркотиками криминальные группировки для отмывания денег, незаконного оборота наркотических веществ, а также для организации убийств в ряде стран, в том числе Южной Америке, Мексике и самих Соединенных Штатах. Например, Центральное разведывательное управление (ЦРУ) было замешано в ряде незаконных операций в Лаосе, Камбодже, Юго-Восточной Азии, Мексике и Афганистане, заявил политолог.

«Таким образом, существует долгая история использования картелей в качестве посредников для всевозможных темных операций. Они очень похожи на монстров, которым вы можете заплатить и запрограммировать на то, чтобы они убивали, совершали покушения, кражи, разрушали что-то», — добавил Беннет.

По его словам, теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» похож на работу подобных наемных картелей. Политолог допустил, что террористам могли пообещать, что «их вывезут из России и провозгласят героями, когда они окажутся на Украине». Однако на украинской территории террористов, вероятно, убили бы, сделав из них козлов отпущения, считает Беннет.

Следственный комитет России 8 апреля получил данные о возможной связи террористов в «Крокусе» с Украиной. В ведомстве сообщили, что следствие установило 11 лиц, причастных к совершению теракта. Всем им предъявлены обвинения и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

До этого, 2 апреля, президент РФ Владимир Путин сообщил, что расследование теракта в «Крокусе» должно установить все звенья цепочки и конечных бенефициаров трагедии. Путин подчеркнул, что Москва в итоге доберется до конечных заказчиков теракта.

В Службе внешней разведки России 1 апреля указали на попытки Госдепартамента и спецслужб США снять подозрения в причастности к теракту с президента Украины Владимира Зеленского и его окружения. В тот же день СК РФ сообщил о начале проверки о террористической деятельности со стороны западных стран против РФ.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. В здание ворвались террористы в камуфляже, они устроили стрельбу и подожгли концертный зал. ГУ МЧС России по Московской области 30 марта сообщило, что в результате атаки погибли 144 человека. По словам Львовой-Беловой, погибли шестеро детей. Число пострадавших достигло 551.

Возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Террористический акт»). В ФСБ России сообщили, что после совершения теракта нападавшие собирались пересечь границу РФ с Украиной, у них были контакты на украинской стороне. 5 апреля суд отправил под арест 11-го участника подготовки теракта.