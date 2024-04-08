СК получил данные о возможной связи террористов в «Крокусе» с Украиной

Специалисты Следственного комитета (СК) России выявили связь террористов, напавших на подмосковный «Крокус Сити Холл», с украинскими спецслужбами. Об этом 8 апреля сообщили в ведомстве, представив последние результаты о ходе расследования.

«Следствием уже получены значимые данные об обстоятельствах подготовки террористов к преступлению, которые могут свидетельствовать об их связи с украинскими спецслужбами», — указано на сайте СК РФ.

В ведомстве также сообщили, что следствие установило 11 лиц, причастных к совершению теракта в концертном зале. Всем им предъявлены обвинения и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин заслушал отчет о расследовании теракта и дал ряд соответствующих указаний.

До этого, 2 апреля, президент РФ Владимир Путин сообщил, что расследование теракта в «Крокусе» должно установить все звенья цепочки и конечных бенефициаров трагедии. Путин подчеркнул, что Москва в итоге доберется до конечных заказчиков теракта.

Днем ранее в Службе внешней разведки (СВР) России указали на попытки Госдепартамента и спецслужб США снять подозрения в причастности к теракту с президента Украины Владимира Зеленского и его окружения. В тот же день СК РФ сообщил о начале проверки о террористической деятельности со стороны западных стран против РФ.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. В здание ворвались террористы в камуфляже, они устроили стрельбу и подожгли концертный зал. ГУ МЧС России по Московской области 30 марта сообщило, что в результате атаки погибли 144 человека. По словам Львовой-Беловой, погибли шестеро детей. Число пострадавших достигло 551.

Возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Террористический акт»). В ФСБ России сообщили, что после совершения теракта нападавшие собирались пересечь границу РФ с Украиной, у них были контакты на украинской стороне. 5 апреля суд отправил под арест 11-го участника подготовки теракта.