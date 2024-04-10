Синоптик рассказал о погоде в Москве в ближайшие дни
Руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов предупредил, что уже к пятнице, 12 апреля, в Москве температура воздуха может опуститься до +10 градусов.
В беседе с сайтом News.ru 9 апреля специалист отметил, к концу недели ожидаются дожди и усиление ветра. Он также не исключил возможность гроз в ближайшие дни.
«Это вторжение майской погоды. С четверга температура в столице начнет понижаться, также заметно усилится ветер», — отметил синоптик.
По его словам, к выходным столбики термометров опустятся до +10…+15 градусов днем и до +3…+8 градусов ночью.
Шувалов отметил, что из-за прихода атлантического тепла температурный фон в столичном регионе будет на 6–8 градусов выше климатической нормы, пишет сайт kp.ru.
В среду, 10 апреля, в столице и области ожидается до +23 градусов. Ветер юго-восточный, южный, 3–8 м/с, сообщает агентство городских новостей «Москва». Атмосферное давление составит 752 мм рт. ст.
9 апреля научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с RT рассказал о погоде в регионах России в ближайшие дни. По его словам, на европейской территории страны в течение всей рабочей недели ожидаются погодные аномалии. Смпециалист добавил, что вплоть до Южного Урала температура будет на 4–6 градусов выше нормы. Очень высокая температура установится на юге — до +25 градусов в Краснодарском крае, в Крыму, сообщает телеканал «360».