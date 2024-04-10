Синоптики спрогнозировали потепление до +23 градусов в Москве 10 апреля

Переменная облачность, без осадков и до +23 градусов — такая погода ожидает жителей столичного региона в среду, 10 апреля. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.

Температура воздуха в Москве днем будет варьироваться от +21 до +23 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до +11.

В Московской области днем прогнозируют от +19 до +24 градусов, ночью похолодает до +8.

Днем ожидается юго-восточный и южный ветер со скоростью 3–8 м/с.

Атмосферное давление составит 751–752 мм ртутного столба.

Ранее в этот же день научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в Москве ожидается солнечная погода, похожая на июньскую. В среду утром прогнозируется примерно +10...+12 градусов, а днем температура повысится до +21...+23 градуса, что является совершенно июньской погодой, отметил он. По словам синоптика, воздушные массы, несущие тепло в российскую столицу, будут двигаться с юга.

До этого, 7 апреля, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец пообещал июньское тепло в столице на этой неделе. Он заявил, что период похолодания и ночных заморозков в Центральной России закончился, и «апрель вновь уверенно встает на весенние рельсы».