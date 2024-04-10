Вильфанд предупредил об аномальных холодах в нескольких регионах РФ

Сразу несколько регионов России окажутся во власти аномальных холодов уже на этой неделе. Об этом 10 апреля сообщил в беседе с ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Холод прорывается на огромную часть территории страны. С 10 по 14 апреля в Северо-Западном федеральном округе, в Ненецком автономном округе и Республике Карелия прогнозируется температура на 7–12 градусов ниже нормы, она будет в диапазоне –29...–22 градусов», — указал он.

Так, по словам синоптика, в Ямало-Ненецком автономном округе ожидается –32...–25 градусов, Ханты-Мансийском автономном округе — Югра (ХМАО) прогнозируется –24...–17. На полуострове Таймыр температура воздуха может и вовсе понизиться до –31 градуса, добавил Вильфанд.

Помимо этого, как отметил метеоролог, холод придет и на юго-запад Сибирского федерального округа с 10 по 12 апреля. В Томской и Иркутской областях температура воздуха может составить около –21 градуса.

Как добавил Вильфанд, с пятницы холод будет ощущаться и в Республике Якутия. В воскресенье ночью в регионе ожидается –20...–16 градусов, а днем температура повысится примерно до –4 градусов, отметил синоптик.

Ранее в этот день Вильфанд спрогнозировал по-настоящему июньскую погоду в Москве уже на этой неделе. По его информации, уже утром в городе будет очень тепло, примерно +10...+12 градусов, а днем температура повысится до +21...+23 градуса.