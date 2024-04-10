Вильфанд спрогнозировал июньскую погоду в Москве

В Москве ожидается солнечная погода, похожая на июньскую. Об этом 10 апреля сообщил в беседе с ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«В среду прогнозируется переменная облачность, будет солнце и без осадков. Уже утром будет очень тепло, примерно +10...+12 градусов, а днем температура повысится до +21...+23 градуса, это совершенно июньская погода», — указал он.

По словам синоптика, воздушные массы, несущие тепло в российскую столицу, будут двигаться с юга. Ночью четверга, 11 апреля, в городе ожидается +12...+13 градусов, добавил Вильфанд.

Накануне, Вильфанд сообщали, что на Москву надвигается гроза, которая начнется вечером, 9 апреля, и продлится всю ночь.