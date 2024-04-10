Ульянов указал на неясный характер высказываний Борреля об атаках на ЗАЭС
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, призывая к выводу российских военных с Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), одобряет украинские атаки на объект. Об этом 9 апреля в официальном Telegram-канале заявил постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
По его словам, на «плохое состояние» внешней политики ЕС указывают заявления Борреля касательно сложившейся ситуации на ЗАЭС. Он назвал атаки беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) на объект «безрассудными» и потребовал их прекращения, однако в то же время высказался о необходимости вывода российских военных с территорий.
«Это звучит как поощрение дальнейших украинских атак», — заявил Ульянов.
За последние несколько дней украинские военные несколько раз атаковали ЗАЭС с помощью беспилотников. 7 апреля прилет одного из дронов был зафиксирован в районе столовой, второго — в районе грузового порта. Пострадали три человека. За 20 минут до ударов эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) провели на этой территории плановый обход. Глава агентства Гросси назвал эту атаку безрассудной. 8 апреля сбитый БПЛА-камикадзе упал на крышу шестого энергоблока станции.
Ситуацию осудил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси. 7 апреля он назвал атаку на ЗАЭС безрассудной и заявил о росте риска ядерной аварии.
Глава МИД России Сергей Лавров 9 апреля заявил, что Москва собирается добиться от МАГАТЭ оценок нападений Киева на ЗАЭС. В Кремле подчеркнули, что атаки Киева на станцию — очень опасная провокация.
Кроме того, в ноте, направленной постоянным представительством РФ при международных организациях в Вене в МАГАТЭ для распространения среди членов организации, отмечается, что повреждения ЗАЭС могут привести к катастрофе, члены и руководство МАГАТЭ должны осудить Киев за террористические атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ).
ЗАЭС расположена в Энергодаре и перешла под контроль России по итогам референдума о воссоединении Запорожской области с РФ в сентябре 2022 года. С начала того же месяца атомная электростанция находится под наблюдением сотрудников МАГАТЭ.