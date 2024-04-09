Закон о проведении в РФ Всемирных игр дружбы принят Госдумой
Государственная дума приняла закон о проведении Всемирных игр дружбы. Правовой акт регулирует механизм въезда спортсменов и волонтеров из-за рубежа, сообщает телеканал «Известия». Устанавливаются особенности размещения рекламы. Вводятся такие понятия, как «принимающая сторона», «организатор спортивного соревнования», «организационный комитет» и др. Всемирные игры дружбы пройдут в Москве и Екатеринбурге с 15 по 29 сентября 2024 года. Талисманом соревнований стал Тигр.
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