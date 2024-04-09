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В США заявили об отсутствии доказательств геноцида со стороны Израиля в Газе

Остин: у США нет доказательств, что Израиль совершает геноцид в секторе Газа
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Фото: Global Look Press/dpa/Omar Ishaq
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У США нет доказательств того, что Израиль совершает геноцид в секторе Газа, заявил 9 апреля глава Пентагона Ллойд Остин.

Данную позицию он озвучил в ходе слушаний комитета американского сената по делам вооруженных сил. Трансляцию заседания вел телеканал CBS на YouTube.

«У нас нет доказательств подобного», — сказал Остин, отвечая на соответствующий вопрос.

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Ранее, 27 марта, спецдокладчик ООН по вопросу о правах человека на оккупированных палестинских территориях Франческа Альбанезе сообщила, что сейчас «есть разумное основание полагать, что Израиль совершает преступление геноцида против палестинцев».

До этого, в конце декабря 2023 года, ЮАР обратилась в Международный суд ООН в Гааге с просьбой вынести постановление, что Израиль нарушил обязательства по Конвенции о геноциде 1948 года своими действиями в секторе Газа.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал эти заявления лживыми разглагольствованиями и пустой болтовней. В Госдепе США отказались считать действия Израиля в Газе геноцидом, а госсекретарь Энтони Блинкен назвал обвинения на этот счет беспочвенными.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от этих условий.

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