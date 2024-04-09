Москвичей предупредили о грозе и ветре до 17 м/с к вечеру 9 апреля
Жителей Москвы к вечеру 9 апреля ожидают дождь, гроза и ветер с порывами до 17 м/с. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС России.
«В период с 19:00 09 апреля до 07:00 10 апреля в Москве ожидается кратковременный дождь, местами сильный, гроза, при грозе порывы ветра западной четверти до 15–17 м/с», — говорится в сообщении в Telegram-канале.
В утренние часы в отдельных районах столицы ожидается туман с видимостью от 300 до 800 м. Ведомство порекомендовало снизить скорость движения на дорогах, а также парковать машины вдали от деревьев.
Ранее, 8 апреля, специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова подтвердила вероятность грозы в столице 9 апреля. По ее словам, грозы в апреле бывают в среднем раз в один-два года. В некоторых российских регионах вероятность этого погодного явления превышает 70%.